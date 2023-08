La città dice addio allo stampatore Tiboni

Si è spento martedì a 76 anni, dopo alcuni anni di malattia, Marcello Tiboni, ex insegnante di tecnica incisoria litografica e calcografica all’Accademia di belle arti e storico stampatore urbinate. Lascia la moglie Geraldina, due figli, un nipote e il fratello Vincenzo. I funerali si sono svolti ieri a San Bernardino, parrocchia nella quale risiedeva e aveva il suo enorme laboratorio, in zona Sasso, circondato dalla campagna.

Da lì al centro, non era raro incontrarlo in sella ad una sua grande passione, le moto, che ha avuto di vari tipi, dalla prima, una Guzzi, all’attuale Harley Davidson. La sua passione più grande era però la stampa: "La stamperia Santa Chiara di Marcello – ci dice Giuseppe Balduini – era piena di torchi di ogni epoca. Il suo amore per la stampa era tale che mi raccontava che avrebbe tranquillamente lasciato l’insegnamento all’Accademia se lo avessero chiamato a lavorare alla 2RC, stamperia che stimava moltissimo".

Anche il collega Oliviero Gessaroli ricorda la sua grande perizia stampatoria: "Entrambi tra gli anni ’80 e ’90 abbiamo lavorato per l’editore finlandese Eurografica, per cui c’era un rapporto costante. Eravamo quattro stampatori a lavorare contemporaneamente, ma c’erano buoni rapporti di collaborazione. Era una molto disponibile: non mancava mai di esaudire qualche nostra richiesta, grazie alla sua esperienza e ai suoi tanti torchi".

Alla stamperia Santa Chiara del Sasso, la cui attività prosegue col figlio Alberto, ce ne sono davvero tanti: alcuni addirittura del Settecento e dell’Ottocento, altri moderni, altri ancora realizzati dallo stesso Tiboni. Uno per qualche mese venne portato in esposizione alla Data alcuni anni fa. Formatosi alla Scuola del Libro e appassionatosi all’aspetto meccanico dell’arte della stampa, alla fine degli anni ’60 apre assieme al fratello Vincenzo, più grande di lui, la sua prima stamperia. Poi, l’insegnamento all’Accademia di Belle Arti urbinate, fino alla pensione, diversi anni fa. Ma l’attività personale non si è mai fermata. Nel 2017, ad esempio, ebbe grande risonanza una sua collaborazione a un’iniziativa internazionale: venne stampata una preziosa edizione artistica della Torah, il testo sacro ebraico. Le centoventisei copie numerate andarono a sinagoghe di tutto il mondo e alcune copie furono omaggiate a papa Francesco e al presidente israeliano Rivlin.

A realizzare il tutto, un team di artigiani ed artisti da diversi Paesi, e per le stampe delle opere d’arte che inframmezzano le pagine, venne chiamato proprio Marcello Tiboni, scelto per la sua lunga attività e la maestrìa nelle edizioni artistiche. Il suo sogno, spesso lo diceva, era di realizzare una stamperia di richiamo internazionale. Ma forse lo fu già lui.

