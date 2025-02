La città ducale non dimentica Palatucci

Anche a Urbino è stato celebrato il ricordo di Giovanni Palatucci. E’ stata, come ogni anno, una cerimonia sentita e ristretta al Parco della Resistenza. L’evento rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Polizia di Stato, a livello nazionale. Proprio a lui e alla sua memoria sono dedicati il cippo e il leccio piantato nel 2021. La cerimonia, organizzata dagli agenti del commissariato ducale e dall’ispettore Fulvio Fulgini, ha visto la presenza di Simone Pineschi e Cristina Finamore della Questura di Pesaro e Urbino, del capitano dei Carabinieri di Urbino Crescenzo Maglione, della prof Maria Luisa Moscati e del sindaco di Urbino Maurizio Gambini.

La storia Palatucci. Nato in provincia di Avellino nel 1909, la laurea in legge e nel 1936 la domanda per entrare nell’amministrazione della Pubblica Sicurezza, l’anno successivo viene assegnato alla Questura di Fiume, come responsabile dell’ufficio stranieri. Fiume è capoluogo dell’Istria e crogiolo di etnie e religioni. Palatucci mette in salvo migliaia di ebrei dal genocidio. Nel 1944 viene nominato questore reggente di Fiume. Accetta perché capisce che il ruolo apicale gli consentirà di salvare numerose altre vite umane. La sua coraggiosa azione finisce per destare i sospetti della gestapo, che lo arresta nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1944, lo tortura e deporta nel campo di Dachau, dove morirà il 10 febbraio 1945.