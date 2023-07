La città e l’incisione: un dibattito necessario

Urbino città dell’incisione: un ricordo lontano o una risorsa per il futuro? Non è semplice rispondere a questa domanda, ma ci proverà un dibattito promosso dal Rotary Club di Urbino che si terrà giovedì alle 18,15 all’oratorio di San Giovanni, in via Barocci. All’incontro parteciperanno il presidente dell’Accademia Raffaello Luigi Bravi e un membro della stessa, Innocenzo Aliventi. I due racconteranno l’esperienza passata e attuale dell’ente nel campo della valorizzazione di Urbino come luogo di grandi maestri dell’incisione. "Parliamo di un argomento – spiega Luigi Bravi – importante per la nostra storia artistica recente, un tema latente molto sentito in città. Io e il professor Aliventi affronteremo alcuni punti, dalla Scuola del Libro con la nascita e l’affermazione della sezione incisoria all’esperienza seppur breve del museo dell’incisione, poi smantellato, di cui resta oggi la sala Castellani; infine lo spazio che ha dato l’Accademia Raffaello all’incisione negli ultimi anni".

Proprio in merito a quest’ultimo punto, abbiamo chiesto al presidente di raccontarci il rapporto incisori-Accademia. "Annualmente finanziamo borse di studio – prosegue Bravi – riservate agli alunni di tecniche incisorie del nostro liceo artistico. Ogni anno diamo quattro premi, uno assoluto e uno per ognuna delle tecniche (litografia, calcografia e xilografia); poi segue una mostra specifica dei vincitori e dei menzionati. Nel calendario delle mostre alla bottega di Giovanni Santi poi l’incisione ha sempre avuto un ruolo primario: ogni tre anni dedichiamo una mostra a Leonardo Castellani, da quando abbiamo ricevuto in donazione la collezione. Ne abbiamo già fatte quattro. Negli ultimi anni poi sono tante le mostre dedicate a grandi incisori, sia storici che contemporanei".

È interessante ripercorrere con un elenco i nomi ospitati a Casa Raffaello: per gli incisori storici, Rembrandt nel 2016, Manet nel 2017, Goya e Bucci nel 2018, Durer e Raimondi nel 2019, le incisioni dei cartoni raffaelleschi nel 2021 e il fondo dell’università di Liegi nel 2022. Otto invece le mostre su incisori attuali, dal 2016 ad oggi: Alfredo Bartolomeoli, Atos Sanchini, Vitaliano Angelini, Alberico Morena, Nunzio Gulino, Alceo Quieti, Armando De Santi e Roberto Rampinelli. Conclude Bravi: "Ma con le incisioni non ci fermiamo certo qui: dal 5 agosto prossimo esporremo Carlo Ceci, prevalentemente saranno dipinti ma non mancheranno diverse incisioni. E ad ottobre seguiranno le incisioni dell’artista valenciana Pilar Dolz Mestre".

g. v.