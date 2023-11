La città futura e Villa Marina: "Le colonie? Guardiamo oltre. Si deve pensare in termini più ampi"

A proposito di Villa Marina...

Ho letto con interesse gli interventi degli architetti Pradarelli e Gaudenzi, dell’ingegnere Fenici, della Cgil e dell’architetto Tamino; ho letto con interesse e piacere perché si torna a parlare di città e del suo futuro ed in particolare di un edificio e di un’area che sta nel cuore di tutti i pesaresi. Mi sembra che, nello specifico, le tematiche riguardino l’uso e se conservare l’edificio ovvero sostituirlo. Rispetto al primo tema ritengo che pensare una città completamente ferma sia un errore ma allo stesso tempo la sostituzione di un edificio che fa parte dell’immaginario collettivo sia un’azione da valutare attentamente.

Nella fattispecie l’intervento dell’ingegner Fenici contribuisce ad una conoscenza dello stesso che non tutti abbiamo in modo così dettagliato. In merito alla destinazione d’uso dell’edificio ed in particolare dell’area, le due ipotesi presentate sono ambedue interessanti; sia l’utilizzo turistico che quello sociale, residenza per anziani sono possibili ed interessanti.

L’intervento di Tamino, per quello che mi riguarda scioglie dubbi sul mantenere o sostutuire. Quello che però vorrei portare alla discussione è la modalità con cui affrontare queste tematiche; credo che procedere per singoli interventi senza rivedere le stesse nella prospettiva di una visione complessiva della realtà urbana sia poco produttivo e si rischia di perdere la visione d’insieme della città che è un corpo organico con un passato ed un futuro da costruire nella maniera più possibile condivisa.

Durante il secondo mandato da Sindaco, Giovanelli avviò un percorso di costruzione di Città

Condivisa a cui parteciparono moltissime associazioni culturali, economiche e sociali della città. Al termine fu prodotto un documento programmatico che sarebbe dovuto sfociare in quello che viene generalmente chiamato Piano Strategico, alla base

della rinascita di diverse città. Io partecipai a due gruppi in qualità di presidente dell’ordine degli Architetti e per la mia attività in campo urbanistico svolta per il Comune; quel percorso è stato però abbandonato e negli anni successivi il Piano regolatore ha subito una serie di numerose varianti specifiche e particolari. Oggi siamo in una situazione in cui le aree irrisolte della città sono numerose e significativamente importanti: penso, oltre a Villa Marina, al San Benedetto, all’area delle Caserme, a quella dell’ospedale San Salvatore.

Ma voglio qui sollevare una problematica, apparentemente futuristica ma che, vista l’accelerazione che hanno i cambiamenti in questi anni, potrebbe non essere non così lontana. Riprendo una questione sollevata da Tamino, ovvero il ragionamento che Pesaro al momento non necessità di nuove edificazioni ma di interventi sul costruito ed estendere il ragionamento su un’area più vasta. Pesaro è la seconda città delle Marche, Fano è la terza e l’insieme di Borgo Santa Maria, Osteria Nuova, Montecchio, Cappone e Bottega si avvicina a diventare la quarta. Penso che i tempi siano maturi per affrontare insieme il disegno di cosa può diventare questa area metropolitana cercando di non duplicare episodi simili ma ottimizzare le risorse per disporre di potenzialità che le singole aree da sole non possono avere. Già negli anni 60 l’insieme di nove comuni riuniti nell’Associazione Intercomunale portò alla definizione di un Piano regolatore intercomunale che ha governato la crescita del territorio in un momento molto particolare della sua storia e ha contribuito a frenare l’esodo dall’interno verso la costa che in altre realtà, a noi molto vicine, ha determinato fenomeni di intasamento urbano molto dannosi per la vivibilità.

Riprendere l’idea di una “Città Condivisa”, estesa all’intero territorio, credo sia doveroso e avviare su questo tema un dibattito il più possibile partecipato, anche in vista delle prossime elezioni amministrative assolutamente opportuno.

*Ex presidente dell’ordine degli architetti