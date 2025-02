La città ideale e Leonia di Calvino: quanta distanza

Nella recente visita al palazzo Ducale, abbiamo avuto l’opportunità di ammirare "La città ideale", un’opera rinascimentale che rappresenta una visione armoniosa e perfetta della città, un esempio di equilibrio tra spazio, architettura e proporzione. Questa visione di perfezione si trova in contrasto con il racconto letto, approfondito in classe, di Italo Calvino, “La città di Leonia”, tratto da “Le città invisibili”. Leonia è una città consumista, i suoi abitanti, per soddisfare i bisogni superflui indotti dalla pubblicità, consumano prodotti nuovi, gettando via i “vecchi” senza rimpianto, creando una montagna di detriti che rischia di crollare sulla città.

Il rinnovamento continuo non è sinonimo di progresso ma di una fuga dal passato, che non viene superato ma seppellito. Se la città ideale rappresenta l’aspirazione ad un mondo perfetto, Leonia mostra l’effetto negativo di un progresso che non guarda al futuro ma si nutre del superfluo. Le due opere ci hanno fatto riflettere sulle nostre città moderne, intrappolate in un ciclo di consumo che ostacola la vera sostenibilità e su come le scelte quotidiane possono determinare il nostro benessere ma anche il futuro delle nostre comunità e del pianeta. In un mondo come quello di Leonia, la città perfetta rimane un sogno lontano.

Classe 2A, Istituto "Marco Polo" di Lucrezia-Cartoceto