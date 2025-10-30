‘La Città in Scena’, il dialetto sul palco con titoli esilaranti

C’è una stagione teatrale ‘parallela’ a quella di prosa che da ormai tanti anni affianca con sempre costante successo i maggiori titoli nazionali, pur essendo di matrice locale, anzi cittadina. Si tratta de ‘La Città in Scena’, il programma composto di tre titoli curato dalla Compagnia Dialettale Urbinate, una tradizione all’interno del cartellone del Teatro Sanzio, presentata in anteprima alla stampa. Il divertimento è garantito, e le tre date, 5 dicembre, 30 gennaio e 27 marzo, proporranno dei titoli esilaranti per festeggiare al meglio i venticinque anni di storia della Compagnia, che calca il palcoscenico dal 2002.

"Le commedie dialettali urbinati sono ormai un caposaldo della nostra tradizione più recente – esordisce l’assessore alla cultura Lara Ottaviani – nonché un modo per salvaguardare il nostro dialetto, la nostra genuinità e la nostra identità culturale all’interno del teatro. Sono appuntamenti che puntualmente il pubblico gradisce, riempiendo il Sanzio, per cui non possiamo che confermarli di anno in anno. Il tutto nel contesto della più ampia stagione di prosa che è già iniziata bene e ha avuto un numero di abbonati che conferma il trend degli anni passati".

I tre titoli di quest’anno sono dei cavalli di battaglia della Compagnia, che il pubblico potrà rivedere dopo anni con soluzioni, impostazioni, ritmi e in qualche caso attori nuovi. Si comincia il 5 dicembre con ‘El Pret tel Let’ in cui marito e moglie litigiosi vengono gabbati dalla loro donna di servizio, in un crescendo di situazioni comiche e fraintendimenti che porteranno la coppia perfino in tribunale, con continui colpi di scena. il 30 gennaio arriverà ‘La Badant’, ambientata nella casa di riposo per anziani ‘Cent’an e passa’, dove un ospite ha una badante tutta dedicata a lui. Le millantate doti amatorie del protagonista suscitano l’ilarità dei coetanei e lo stupore delle anziane della casa, in un guazzabuglio di misteri da svelare. Infine il 27 marzo conclusione con ‘L’Urinal’, in cui un produttore di vasi da notte infrangibili invita a pranzo un alto funzionario del Ministero e la moglie sperando di fare affari, ma la tavolata prenderà una strana piega a causa di altri ospiti e un lassativo preso da chi non doveva prenderlo.

"La collaborazione col cartellone comunale – dice Amleto Santoriello (nella foto con Lara Ottaviani), anima della Compagnia fin dalla fondazione - è iniziata nel 2011, quindi festeggiamo anche quindici anni di programma congiunto. Allestire una commedia, ancorché amatoriale, non è semplice né banale, dalle prove ai costumi, dalle scenografie alla regia. Quest’anno riallestiremo delle commedie classiche per noi ma senza ripeterci: modifichiamo, aggiorniamo, cambiamo attori, soluzioni sceniche, entrate e tempi. Ci auspichiamo la consueta partecipazione e annunciamo che nel 2026, per il 25° anniversario, faremo anche un libro: è quasi pronto e conterrà tutta la nostra storia".

Giovanni Volponi