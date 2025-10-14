La città in viaggio alla scoperta della figura di Paolo da Middelburg

È stato un successo il viaggio di gemellaggio (foto) della delegazione di Fossombrone nella città di Middelburg, nella regione olandese della Zelanda. L’iniziativa si inserisce nel progetto europeo PRESAGE, vinto dal Comune di Fossombrone, dedicato a riscoprire e valorizzare la figura di Paolo da Middelburg, che fu vescovo della città metaurense dal 1494 al 1534, nonché, come usava a quei tempi, matematico, astronomo, astrologo e medico dei duchi di Urbino.

Il progetto ha tra i suoi obiettivi promuovere incontri e scambi culturali tra le due città. Dal 9 al 13 ottobre, una delegazione forsempronese composta da amministratori, tecnici comunali, operatori dell’accoglienza e del turismo, e rappresentanti di associazioni locali, ha partecipato a un intenso programma di attività. La delegazione ha preso parte a visite guidate per scoprire Middelburg e la regione della Zelanda, con il loro ricco patrimonio culturale e artistico; poi ci sono stati conferenze e workshop tematici, dedicati allo sviluppo locale e alla valorizzazione del turismo sostenibile, nonché svariate altre iniziative.

Particolare interesse ha suscitato un confronto sull’imprenditoria femminile. Nei Paesi Bassi il numero di donne imprenditrici è in costante crescita, mentre in Italia resta stabile o in leggero calo. Sono emersi problemi comuni, come la scarsa presenza femminile nei settori tecnici, le difficoltà di conciliazione tra lavoro e vita familiare, e un linguaggio imprenditoriale ancora fortemente maschile. A rappresentare Fossombrone in questo ambito sono state Martina e Ludovica della Collina delle Fate, Maria Chiara di All Gold, Ilaria (esperta di progetti europei) e Laura del B&B Nido Visone, accompagnate dalle assessore comunali Laura Giombini e Federica Romiti.

La delegazione è stata accolta con grande calore dalla città di Middelburg. Nel suo discorso di benvenuto la Sindaca Yvonne van Mastrigt ha sottolineato come "la distanza e le barriere linguistiche possano essere superate attraverso la collaborazione e la memoria storica condivisa, ponendo così le basi per un’amicizia duratura tra le due città". Il prossimo appuntamento è già fissato: a maggio 2026 sarà la volta della delegazione olandese di visitare Fossombrone. L’occasione, naturalmente, sarà il Trionfo del Carnevale.