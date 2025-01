La città incontra il Procuratore Rastrelli

Dopo il primo appuntamento del nuovo anno, la presentazione del libro di Umberto Piersanti e Andrea Lepretti “Se mai vedi quel paese“ (Affinità Elettive, 2024) tenutasi sabato scorso, l’associazione Urbino Capoluogo presieduta da Giorgio Londei si appresta al primo incontro su tematiche che interessano la cittadinanza. L’appuntamento è per sabato 25 alle ore 10,30 nella sede dell’associazione in via Matteotti, 21. Relatore d’eccezione, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Urbino Claudio Rastrelli, che terrà una conferenza sul tema “Compiti e funzioni del Procuratore della Repubblica come servizio della Giustizia“. Rastrelli si è insediato a Urbino lo scorso luglio dopo 16 anni di servizio a Macerata. Di origini napoletane, dopo un periodo a Lucera (Foggia), ha seguito nella città marchigiana vari casi di omicidio e inchieste legate alla pubblica amministrazione.