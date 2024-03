"La città lavori per diventare appetibile"

Per avere un Tribunale più efficiente, serve un Tribunale più attraente per il personale (cosa che passa anche per una città più appetibile e raggiungibile) e con una struttura più curata. Lo sostiene il giudice Massimo Di Patria, che tra un mese terminerà il proprio incarico a Urbino, dopo sette anni, trasferendosi a Forlì, e rimarca come l’istituzione sia fortemente sotto organico, necessitando pure di una messa a norma del palazzo di giustizia: "La difesa del Tribunale non passa solo dalla copertura dei posti, ma anche dalla cura della struttura. Parliamo di un palazzo del ‘600 che non ha certificato antincendio, né antisismico. Il Demanio non ha in programma i controlli e con il Provveditorato sono quattro anni che si parla di progetti preliminari, ma, intanto, se succede qualcosa la responsabilità è del presidente del Tribunale. L’ho detto al sindaco, al presidente dell’Ordine degli avvocati e all’onorevole Antonio Baldelli, quando è venuto: il Tribunale c’è, ma in politica serve che qualcuno si batta per implementarlo, per ampliarne l’organico e sistemarne gli ambienti. Io per sette anni l’ho fatto, provando a realizzare ciò che potevo. Qui c’è gente che merita rispetto, quindi chi può deve intervenire, perché alle persone interessa che il servizio di giustizia funzioni".

Per arrivare ai risultati, secondo Di Patria, è necessario un concreto interesse di "Comune, politica locale e avvocatura, che è il vero soggetto rilevante". Accanto a quelli strutturali, ci sono anche dei problemi di organico, che aveva già evidenziato a febbraio in una conferenza a Urbino capoluogo: "Il Ministero ci ha mandato solo due persone, un assistente e un funzionario, che hanno scelto la sede e poi non sono venuti, preferendo rimanere in ruoli meno remunerativi, ma in luoghi dove già abitavano e lavoravano. Di nove funzionari, quattro se ne sono andati, perché hanno fatto scelte diverse, alcune funzionali, altre in buona parte localistiche. Noi siamo fortunati ad avere ancora personale che abita nei dintorni e lavora qui, ma molti, da fuori, non vogliono venirci. Tanto è vero che tutti i magistrati che sono arrivati, anche i single, hanno scelto di abitare a Pesaro. Perché? Bisognerebbe capirlo. Forse, prima di diventare capoluogo, sarebbe servito qualcosa in più, creare collegamenti per la città e offrire la possibilità di venire a vivere qui. Io sono affezionato al personale che ha lavorato con me, dando tutto quello che poteva, e sono innamorato di Urbino, che, però, non può essere rimasta al Rinascimento. Se vuole essere un capoluogo – conclude Massimo Di Patria – bisogna che le istituzioni da capoluogo siano difese e fatte fruttare. Per questo il Tribunale va tutelato, facendo qualcosa: deve diventare una battaglia di apprezzamento della città".

Nicola Petricca