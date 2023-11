La città non dimentica Dino Tiberi: "Migliorò l’efficienza della Regione"

A cento anni dalla nascita ricordo Dino Tiberi, a titolo personale e avendolo conosciuto, e come presidente dell’Istituto Cappellini. La formazione umana e culturale di Dino Tiberi avviene nel difficile ambiente delle campagne dell’entroterra urbinate, a Ca’ Giudeo. La famiglia di piccoli coltivatori, racconta lui stesso ne Il Ranco, si prodigò con grandi sacrifici per avviarlo agli studi. Da qui, forse, la riservatezza del carattere, scambiata da molti per alterigia. Ai primi di novembre del 1943, accettò il primo incarico per insegnare nella sperduta frazione di Sant’Apollinare di Maiolo, nell’alto Montefeltro, scelta non priva di rischi dato che per la Rsi era un disertore e i fascisti non risparmiarono minacce ai suoi familiari. Rimase a lungo alla macchia in una zona tenuta d’occhio dai fascisti rischiando l’arresto e la fucilazione.

Le riflessioni di Tiberi su questo periodo sono quelle di un giovane che della lotta partigiana ha una "presa di coscienza tutt’altro che esaltante". Agli inizi del 1945 prende forma e matura in lui una coscienza politica rintracciabile nell’educazione ai valori cattolici e in una preparazione culturale che gli consentiva di intuire la portata degli eventi e cogliere, nel confronto serrato fra gli schieramenti, i problemi legati al futuro assetto politico e istituzionale. L’adesione alla Dc avvenne dunque nei primi mesi del 1945 e l’influenza della Dc nell’entroterra urbinate si consoliderà con la crescita organizzativa del partito in ambito provinciale e il ricambio generazionale dei gruppi dirigenti operato per iniziativa di Arnaldo Forlani, Gianfranco Sabbatini e Giovanni Maria Venturi.

Questi giovani adottarono una linea politica che li caratterizzava come forza di progresso e la tendenza ad assumere una posizione più autonoma rispetto alle gerarchie ecclesiastiche e all’associazionismo cattolico. A questo gruppo che avrà per referente Fanfani, ma di fatto guidato da Forlani, Tiberi rimarrà sempre politicamente legato. Il 27 maggio 1951 è eletto consigliere comunale. Aveva 28 anni. Nel Consiglio comunale di Urbino, del quale farà parte fino al 1970 e poi di nuovo dal 1985 al 1990, senza dubbio il suo contributo è stato importante soprattutto a cavallo degli anni Sessanta quando si discusse il PRG e promosse la campagna “Urbino crolla“ ottenendo infine dal Governo una legge speciale in favore della città e il suo successivo rifinanziamento. In ambito provinciale Tiberi si afferma solo nel 1961 quando diventa consigliere provinciale e assessore ai lavori pubblici. Nel 1970 la Dc lo candida al Consiglio regionale nelle elezioni che si svolgono per la prima volta per le Regioni e viene eletto. Inizia così un quindicennio che vede Tiberi presente nel Consiglio regionale fino al 1985, è questo il punto più alto della sua carriera politica. Non va dimenticato che assumeva la presidenza della Giunta nel periodo critico del lungo terremoto che produsse danni gravissimi al capoluogo regionale. Nel bilancio del suo mandato, durato poco meno di tre anni non mancano certo aspetti positivi come quello di avere completato la macchina burocratica della Regione migliorandone l’efficienza. Altro suo cavallo di battaglia continuò ad essere il "pallino" del Montefeltro e in generale dell’entroterra.

