La città onora i suoi beniamini: "Segnalateci i vostri candidati"

Il sindaco Massimo Seri lancia la seconda edizione di "Cuore Comune", il ringraziamento della città a coloro che si donano e si mettono al servizio degli altri senza chiedere nulla in cambio. "E’ l’occasione – si spiega – per dire grazie alle donne e agli uomini fanesi, che in questi anni, attraverso un’associazione di appartenenza, si sono impegnati a servizio della città, assicurandole benefici e prestigio". "Da sempre, Fano è una città viva e attiva dal punto di vista dell’associazionismo – commenta il sindaco Seri -. Tanti sono i volontari che dedicano il proprio tempo per aiutare la comunità in cui vivono e lo fanno con passione, dedizione e, aggiungerei, con professionalità. Come sindaco e amministratori sentiamo il dovere di esprimere un pubblico grazie a queste persone. Vi chiedo, quindi, di segnalarci chi, secondo il vostro giudizio, abbia incarnato l’idea di ‘Cuore Comune’ attraverso il proprio operato. Potete indicare il nominativo semplicemente inviando una mail a sindaco@comune.fano.pu.it Le candidature saranno valutate da un comitato e il riconoscimento sarà consegnato al Teatro della Fortuna durante la Giornata internazionale del volontariato, martedì 5 dicembre.