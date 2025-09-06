La città ospiterà i mondiali di ginnastica acrobatica

Oltre 800 atleti attesi da 45 Paesi dei cinque continenti. Pesaro si prepara a diventare la capitale della ginnastica acrobatica, ospitando per la prima volta in Italia i campionati del mondo della disciplina della Federazione internazionale di ginnastica (Fig) alla Vitrifrigo Arena, dal 17 al 27 settembre 2026. Il palcoscenico internazionale sarà doppio con "ArcoPesaro 2026" – questo il nome della manifestazione – che porterà in Italia due grandi appuntamenti: dal 17 al 20 settembre il secondo mondiale Junior Fig di ginnastica acrobatica e prima competizione mondiale giovanile; dal 24 al 27 settembre invece si terrà il 30esimo campionato del mondo senior Fig di ginnastica acrobatica. Tra i protagonisti ci sarà anche l’Italia con la coppia mista Edoardo Ferraris e Arianna Sofia Lucà (foto), campioni del mondo junior nel 2024 e campioni europei 2023 di dinamico e argento nello statico e nell’all-around; la coppia femminile Sofia D’Errico e Camilla Poerio triplo bronzo in dinamico, statico e all-around; il trio femminile senior formato da Alessandra Scarabottolo, Elisa Machieraldo ed Elisa Marelli (poi sostituita da Gaia We Lisco): quarte nella finale di Coppa del Mondo di Burgas.

"Lavoreremo per garantire non solo il successo tecnico dell’evento, ma anche un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti, una vera celebrazione dell’eccellenza italiana", ha detto Andrea Facci, presidente Federazione italiana di ginnastica. "Siamo entusiasti di riportare la ginnastica acrobatica a Pesaro, questa volta con i Campionati del Mondo. È un riconoscimento significativo per il team organizzativo e per la città - dice Marco Cadeddu di Esatour -, che ha già dimostrato la propria capacità di accogliere eventi internazionali con grande efficienza. Sarà una vera festa dello sport, in cui si uniranno bellezza e precisione".