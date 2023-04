"La città pentagonale è stata raccontata bene da Roberta Patrignani"

La precedente uscita di Medievalia dedicata al n. 10 di Quaderni Pesaresi ha avuto successo. O meglio, ha avuto successo il n. 10 dei Q. P. sui castelli del contado di Pesaro. Tanti mi hanno contatto per chiedere informazioni su quell’opera agevole, contenuta in una collana che, giunta alla 10 uscita, viene pubblicata a cadenza variabile, per i tipi di Melchiorri 1934 editore.

Visto che l’interesse sulle fortificazioni è alto mi par d’uopo discorrere anche sul numero 9 della stessa collana, intitolato “Mura, porte e bastioni“. Curato da Roberta Patrignani, con immagini di Gabriele Stroppa Nobili, il Quaderno si è occupato delle fortificazioni della città di Pesaro. Nell’aprirlo pensavo si parlasse soltanto della cosiddetta “Città Pentagonale“, ossia delle mura roveresche che, a partire dal XVI secolo, cinsero una città rinnovata. E invece il discorso mura è affrontato ab ovo dalla fondazione di Pisaurum nel 184 a.C., mura romane di via delle Galligarie comprese.

Leggendo del tratto di mura ancora oggi esistente presso il cortile della Scuola per l’Infanzia “il Filo Rosso“ di via delle Galligarie mi si è aperto un cassettino della memoria (una "petite madeleine proustiana" a livello psicologico). Si tratta del luogo in cui ho frequentato l’asilo. Ricordo, in merito, che quando si usciva in cortile si avviava una bella lotta per accaparrarsi secchiello e paletta utili per andare a "scavare" presso le mura (a debita distanza). Cosicché a tre anni ho iniziato, in modo non del tutto ortodosso, la mia attività "archeologica", "spalettando" nel cortile dell’asilo. Ma si parlava del quaderno 9! Ho divagato. Ebbene leggetelo, è ben fatto e, soprattutto, lascia comprendere quando e perché la Città Pentagonale perse tutte le sue strutture fortificate, nel ‘900.

(puntata 272)

Daniele Sacco