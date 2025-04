La città piange Annalisa . Malattia fatale a 47 anni

Intensa commozione in città per la scomparsa di Annalisa Sanchietti, mancata all’affetto dei suoi cari, all’età di 47 anni, a causa di un tumore. Oggi alle 9,30 nella chiesa di Villa San Martino, si terranno i funerali. "La parrocchia è stracolma di persone che vi vogliono bene" ha osservato, ieri pomeriggio don Lorenzo, parroco di San Martino Vescovo, ai genitori della donna, nel vedere la grande chiesa quasi incapace a contenere i tanti intervenuti per il rosario. "Grazie, sentiamo la vicinanza" ha commentato il padre di Annalisa, Corrado Sanchietti, con accanto la moglie Ivana Andreani, letteralmente, stretti da un abbraccio corale.

"Mia figlia è stata forte, una guerriera – ha sottolineato la signora Ivana –. Non ha mai pianto in questo percorso. E’ stata di una forza incredibile: purtroppo il male ha avuto il sopravvento. Non si può morire a 47 anni, quando si hanno tutta una vita davanti e i progetti da realizzare. Per noi tutto questo è atroce, un dolore assoluto, un vuoto incolmabile". Annalisa Sanchietti, laurea in giurisprudenza, specializzata nei contratti, lavorava nell’ufficio acquisti dell’Azienda sanitaria territoriale da una ventina d’anni. Una collega ne ha voluto sottolineare la gentilezza. "In lei era una dote fondamentale. Traspariva da quel suo sorriso solare e armonioso". L’aver appreso della sua scomparsa è stato per molti una sorpresa: "Ha vissuto con estrema riservatezza la malattia, senza mai mollare" commenta un’altra amica. Tutto è iniziato a febbraio di quasi quattro anni fa durante i quali Annalisa Sanchietti ha vinto tante battaglie, ma quando sembrava che ce l’avesse fatta, il male è riemerso.

"Amava viaggiare in tutto il mondo – osserva babbo Corrado, già funzionario in Provincia –: l’ultimo giro, nella sua amata Londra, l’ha fatto con una cara amica, a luglio scorso. Lei era così: dolce e determinata. Noi le siamo sempre stati accanto". Le offerte saranno devolute per l’associazione di Nicoletta Lucchesi, estetista specializzata in estetica oncologica e fondatrice dell’associazione “Tutti i cuori di Rossana“: "Mia figlia – ha osservato Ivana Andreani – ammirava l’attività dell’associazione che sosteneva personalmente".

Solidea Vitali Rosati