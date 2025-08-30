La città piange il ’Bedo’, storico cronista dello sport pesarese

Notte fonda. Si tornava dalla Baia, da uno degli incontri del Panathlon, uno dei tanti, stavolta con Leo Turrini, inviato del Carlino, per cui stravedeva. "Qualcuno ha bisogno d’un passaggio?", la buttò là, scrutandoci. Marco Bedinotti (foto), il ‘Bedo’, era così. Generoso e buono come il pane. Anche alle due del mattino. Anche col microfono in mano. Dote che, in questa categoria canaglia, non è affatto comune. Se n’è andato con altrettanta discrezione, ieri, poco dopo il lancio della campagna abbonamenti della ‘sua’ Vuelle e poco prima del derby Vis-Rimini. Lo piange la città e la categoria, che per lui era molto di più d’un gruppo di colleghi. Da giornalista il ‘Bedo’ era un innamorato di Pesaro e delle sue squadre: della Vuelle in pole, del volley, del calcio. Di tutto. Li seguiva da una vita. Con passione. Con schietto entusiasmo. Dall’85 era pubblicista. La sua narrazione spontanea è passata dalle colonne dei giornali alle cuffie delle tivù. Imperdibile il basket con lui, in differita, con sigle che resteranno nella storia e nei vhs degli anni Novanta.

Socio cardine del Panathlon e del Circolo della Stampa, è sempre stato un amico inseparabile, leale e stimato. A tavola era quello che ti veniva incontro, in sala stampa un umile e affabile, anche nei momenti di massima tensione. Capitò, una volta, al Benelli che un arbitro fischiasse qualche fallo di troppo. Tutti scancheravano. Il Bedo stava zitto, scrutava. Poi, in dialetto, tirò giù una battuta. E la tensione si sbriciolò in una risata generale. Negli annales resterà la sua voce, colonna sonora del basket pesarese. Proprio ieri anche la Vuelle si è voluta stringere attorno alla famiglia. Aveva 79 anni, il ‘Bedo’. Ci mancherà il suo sorriso, la sua cordialità e il suo baffo allegro. E una sedia, tra noi, resterà sempre vuota.