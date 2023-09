Pesaro piange Loris Tesei. Protagonista del calcio minore. Aveva 74 anni, leucemia fatale

Candelara (Pesaro), 24 settembre 2023 – Loris Tesei se n’è andato troppo presto. Ricoverato per un riacutizzarsi della leucemia che lo aveva colpito più di un anno addietro, è spirato ieri mattina all’ospedale a 74 anni. Se ne va un dei protagonisti del calcio minore pesarese.

Prima direttore sportivo del Candelara calcio, portato fino alla Promozione, pur giocando nel vecchio campo in terra battuta. Poi dirigente del Villa ’95 che fu utilizzato per una ripartenza dopo una delle tante crisi della Vis. C’era anche Loris Tesei quando il Villa di Pandolfi (scomparso poche settimane addietro) e Castellucci riportò la Vis in Eccellenza prima e poi tra i professionisti.

Abbastanza schivo e soprattutto capace di evitare ogni occasione fotografica, Loris Tesei è stato a lungo un rappresentante della azienda alimentare "Locatelli". Alternava il lavoro con la dirigenza sportiva, soprattutto dopo la fondazione del Candelara nel 1974 insieme a Carlo Serafini, il “fattore“, che con lui direttore sportivo arrivò a tifare per la Vis. Mentre negli anni dell’inizio della carriera Tesei e Serafini hanno lungamente festeggiato la vittoria in Coppa Marche a Civitanova, quando il piccolo Candelara di collina espugnò il campo del mare.

Con Carlo, Loris Tesei faceva parte di un gruppo che ogni venerdì sera si trovava a cena all’insegna di questo detto: "Ogni giorno a cena con chi vuoi, il venerdì solo con noi". Tesei due settimane fa era Dalla Fiorella con il “fattore“ e con gli altri amici: "Abbiamo fatto insieme decenni di cene del venerdì – racconta Carlo Serafini – abbiamo cominciato a La Giara poi ci siamo trasferiti al Piccolo Mondo di Villagrande di Mombaroccio. Infine Dalla Fiorella. Lui c’era quasi sempre, non è mancato nemmeno due settimane fa". Loris Tesei combatteva con la leucemia da più di un anno, ma sapeva che era una lotta segnata, visto che non c’era la possibilità di un trapianto di midollo. Lascia la moglie Aldina, la figlia Elena, il fratello Floriano e anche l’anziana madre, Ilde di 96 anni.

Il funerale si terrà, domani alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria dell’Arzilla, dove ieri sera si è tenuto il rosario.