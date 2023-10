La città protagonista alla fiera del turismo

Anche Fano è stata protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini, la fiera nazionale del turismo, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. L’assessore Etienn Lucarelli ha infatti partecipato all’evento, accompagnato dal Dirigente Ignazio Pucci e da Gianluca Bellucci di Sinopia, con tutti gli altri attori del Tavolo Economico della città di Fano: Cna, Confcommercio e Confesercenti. "E’ stata l’occasione per presentare i nostri ultimi progetti - riferisce Lucarelli, assessore al Turismo di Fano - In anteprima, all’interno dello stand della Regione Marche, con le associazioni di categoria, abbiamo annunciato la grande novità di ‘Fano Città di Vitruvio’. Un progetto che vede la declinazione di strumenti fisici e digitali per esaltare la magia di Fano. Sono state predisposte 4 possibilità di itinerari: romano, barocco, malatestiano e rinascimentale, il cui fine è quello di valorizzare il patrimonio e le evidenze di questi periodi nella storia della città. Il filo conduttore è il claim Fano Città di Vitruvio, che vede nell’architetto e scrittore romano il veicolo per questo messaggio così forte che si ancora sulla bellezza e sulla classicità. Potenzieremo Fano Visit Card".