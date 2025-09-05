La città resta senza acqua per quasi un giorno

Per quasi una giornata i cittadini urbinati hanno dovuto fare i conti con un grave disservizio che ha provocato disagi: sono rimasti infatti completamente a secco di acqua. Un guaio non da poco. Una brutta sorpresa manifestatasi già alle prime ore del mattino, quando il consumo di acqua corrente registra uno dei picchi quotidiani.

Dunque la città ieri si è svegliata senza acqua corrente, questo a causa di una grave e improvvisa rottura di una condotta idrica che ha costretto i residenti del centro storico della periferia a non farsi la doccia e a lavarsi il viso con l’acqua minerale, tra lo sconcerto generale della gente.

La città è rimasta senza acqua per molte ore, dalla tarda sera di mercoledì fino al primo pomeriggio di ieri. Nelle zone più alte del centro storico l’acqua ha iniziato a scarseggiare verso le ore 22 di mercoledì; ieri mattina invece tutto il centro storico e buona parte della città fuori le mura, compreso il quartiere di Mazzaferro, si sono svegliati senza acqua. Si è poi capito che si trattava di un guasto molto serio ad una tubazione di diametro importante nei pressi dell’incrocio tra via Giro dei Debitori e la Nazionale Bocca Trabaria, dove la strada è stata parzialmente allagata.

Marche Multiservizi ha inviato una squadra di tecnici che ha lavorato tutta la mattina, sostituendo un tratto del tubo e terminando il lavoro verso l’ora di pranzo, col traffico bloccato dalla polizia municipale. Nel primo pomeriggio l’acqua è tornata.

