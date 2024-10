La città ricorda Padre Damiani. Il prete che accoglieva i profughi

’Padre Damiani. Una risposta, una storia, un futuro’ è il titolo dell’evento che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre per ricordare il sacerdote pesarese a 78 anni dalla fondazione del Collegio Zandonai, che accolse proprio nello stabile che si affaccia tra viale Napoli e viale Trento migliaia di bambini profughi da Istria e Dalmazia. Una due giorni organizzata dall’Arcidiocesi, come spiega Francesco Bartolucci, presidente del consiglio d’amministrazione dell’associazione San Terenzio Opere per il sociale: "L’evento è stato pensato per riportare l’attenzione su una persona importante come Padre Pietro Damiani – dice – non solo come figura, ma anche sul suo operato e sulle motivazioni che l’hanno spinto a creare qui a Pesaro, sua città natale, un luogo che potesse ospitare bambini che stavano vivendo un’immensa sofferenza".

Nel 1945 il sacerdote accolse l’appello dell’allora vescovo di Trieste a ricoprire il ruolo di cappellano militare nel campo profughi di Venezia Giulia e lì venne a contatto con la sofferenza di famiglie e bambini che avevano perso tutto. "Quando tornò a Pesaro – dice Bartolucci – decise di realizzare un progetto per loro, ma non era un uomo solo al comando. Ha sempre voluto coinvolgere la comunità. L’evento vuole riscoprire l’accoglienza di cui Pesaro è sempre stata capace, perché è una città con un grande cuore e ancora oggi ci sono tanti bambini e famiglie sotto alle bombe della guerra".

L’evento prevede per sabato un incontro pubblico al Teatro Sperimentale (ore 16.30) che si concentrerà sulla figura di Padre Damiani, con testimonianze di ex alunni e canti dei bambini della Nuova Scuola. Domenica, alle 11.30, monsignor Sandro Salvucci celebrerà la Santa messa in Duomo. "Per l’occasione arriveranno più di cento ex alunni, soprattutto da Trieste. Saranno con noi anche i sindaci di Trieste e di Gorizia. Durante l’evento sarà avviata una raccolta fondi per l’ospedale pediatrico di Betlemme, gestito dalla Caritas". A ricordare la figura di Padre Damiani, anche don Marco di Giorgio, vicario generale della Curia: "Il 31 dicembre si terrà a Pesaro la marcia nazionale per la pace. Tra i luoghi significativi indicati nel percorso c’è quello realizzato da Padre Damiani". Daniela Tagliatesta, della Nuova scuola, aggiunge: "Quando insieme a sette insegnanti pesaresi chiedemmo a Padre Damiani di ospitare la scuola nei suoi edifici, fu felice di consegnarli in comodato gratuito, capendo al volo le nostre esigenze".

a. m.