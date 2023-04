La città saluta Mei, storico ultras "Ciao Daniele, per sempre Vis Boys"

Erano in tanti. Ognuno coi propri ricordi. Intrisi del profumo della Prato, di una sciarpa bagnata dopo novanta minuti sotto la pioggia, del vessillo dei Vis Boys che ha sventolato per anni sui gradoni di tutta Italia. Perché Daniele Mei è la Vis. E la sua morte, arrivata alle orecchie di tutti qualche giorno fa dopo una lunga battaglia contro la Sla, ha commosso una città intera. Aveva 60 anni, Daniele. Nella chiesa di Cristo Risorto, gremita in ogni ordine di posto, lo hanno ricordato i familiari, i colleghi del San Salvatore dove per trent’anni ha lavorato come infermiere, ma anche i suoi amati vissini, i gemellati della Pistoiese, tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno incrociato la propria parabola di vita con la sua. Compostezza e sobrietà, ma anche tanta partecipazione e piccoli gesti, dall’omelia consolatoria di don Michele alle sciarpe e i vessilli biancorossi adagiati sul feretro, sintesi essenziali di un lungo, intensissimo pezzo di storia del tifo pesarese.

Non sono mancati il tifoso storico Roberto Bizzocchi, che con Mei ha condiviso la storia dei Vis Boys, ma anche il presidente del Circolo "Amici della Vis" Sergio Pedini, Anna Nicolini, moglie del co-presidente Marco Ferri, il responsabile marketing Guerrino Amadori e l’addetto stampa Luciano Bertuccioli. All’uscita del feretro dalla chiesa, i tifosi hanno srotolato tre striscioni: "Onore a te Daniele Mei…Ultras d’altri tempi", firmato Porto Pesaro; "Buon viaggio vecchio ultras", sorretto dai più giovani; "Onore eterno a chi ci ha reso fratelli", omaggio che i tifosi della Pistoiese avevano già esposto domenica, durante la gara interna con la Sammaurese. Tributi di chi lo ha amato fino alla fine, accompagnandolo anche al "Benelli" finché le condizioni di salute lo hanno consentito, e lo ameranno per sempre. Un profluvio di sciarpe, cori e applausi, per dare un senso a un dolore composto, in attesa di ricordarlo nella "sua" Prato. Con la speranza che, da qui a fine stagione, la Vis Pesaro abbia l’accortezza di ricordarlo con qualche iniziativa, anche solo con un semplice mazzo di fiori deposto sotto il settore popolare per eccellenza.

Riccardo Spendolini