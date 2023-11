La città sarà a lume di led. In campo 2,5 milioni di euro

Illuminazione led in tutta la città entro il 2024: luce migliore, bollette più leggere con un risparmio di almeno 400mila euro. Il progetto "Full led" è stato presentato ieri mattina da Comune ed Aset. L’intervento sarà eseguito dall’azienda dei servizi, l’investimento previsto è di 2,5 milioni di euro. "Complessivamente – ha spiegato l’Energy manager di Aset Marco Santini – saranno sostituiti 9200 corpi illuminanti (che da sodio ad alta pressione diventeranno a led di ultima generazione). Questo consentirà un risparmio del 43% dei costi dell’energia elettrica pari a 2.156.941 kWh all’anno, equivalenti a 403 tonnellate di petrolio". In sostanza si eviteranno 690 tonnellate di Co2. L’intervento, già partito con la sostituzione di 700 corpi illuminanti, si completerà a dicembre 2024. Per il sindaco Massimo Seri "questa importante operazione assicura diversi risultati: il risparmio sulle bollette, gli impianti led di ultima tecnologia e il fatto che il lavoro viene svolto dalla nostra azienda e non affidato all’esterno, come hanno scelto altre amministrazioni comunali". "Grazie al progetto ‘Full Led’ - ha chiarito il presidente di Aset Paolo Reginelli – rendiamo efficiente il servizio di illuminazione pubblica garantiamo risparmio, minori spese. Minori consumi e maggiore luminosità. Siamo dunque orgogliosi della collaborazione con il Comune che rappresenta il riconoscimento delle nostre capacità e competenze. Per Aset l’efficientamento energetico è una priorità tanto da adottare le necessarie strategie specifiche, le nuove tecnologie e da assumere un energy manager".

"Avremo un risparmio energetico del 43% e una riduzione del 35% sulle nostre bollette per un ritorno nelle casse comunali di circa 400 mila euro – ha affermato l’assessora ai Lavori pubblici Barbara Brunori -. L’obiettivo è quello di terminare tutto l’intervento, dal costo di 2,5 milioni di euro, entro l’autunno 2024 così da avere una luce qualitativamente migliore che garantirà anche una maggiore sicurezza". Proprio sulla sicurezza Brunori ha fatto presente come, con l’Amministrazione Seri, "siano progressivamente aumentati gli attraversamenti pedonali illuminati. Oggi sono 53 e ogni anno se ne aggiungeranno 3 in più".

Per l’assessore all’Ambiente Cora Fattori quello di oggi "è un altro passo in avanti di un percorso iniziato 7 anni fa, e poi definito e strutturato dal 2019 con il ‘Progetto di efficientamento energetico per il Comune di Fano" frutto di una strategia politica ben precisa. Aset e Comune hanno investito tempo e risorse economiche per fare dell’innovazione in campo ambientale un caposaldo della propria visione. Ricordo ancora le critiche ricevute quando è stato scelto di nominare l’Energy manager e poi quando è stata presentata la strategia di efficientamento durante i duri anni della pandemia, oggi possiamo dire che quell’intuizione si è rivelata efficace e determinante. Siamo stati lungimiranti perché capaci di offrire un servizio più efficiente anche per quanto riguarda la qualità della luce e migliore dal punto di vista della gestione".

Anna Marchetti