La città secondo Oriano "Fu il noi prima dell’io"

di Luigi Luminati

Una generazione politica si è ritrovata ieri pomeriggio a Palazzo Montani Antaldi per la presentazione del libro sui 12 anni da sindaco di Oriano Giovanelli. Un momento di passaggio non facile tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio (1992-2004). Presentato da Anna Tonelli, ordinaria all’Università di Urbino e direttrice scientifica dell’Iscop, il volume intitolato “La città condivisa“ ha visto gli interventi dei due autori, Andrea Girometti e Marco Gualtieri, prima del racconto finale del soggetto protagonista: l’ex sindaco Oriano Giovanelli. Introdotta da Simonetta Romagna, la presentazione ha visto i saluti dell’attuale primo cittadino Matteo Ricci, del presidente Aspes Luca Pieri e dell’ex presidente della Fondazione Carisp Marco Cangiotti. Giovanelli ha spiegato quanto e come furono incredibili quegli anni: "Amo la ricerca e da persona che ha fatto della politica la sua vita non mi riesce di scinderla dalla conoscenza, dalla storia e dalla cultura. La ricerca – sottolinea l’ex sindaco – va fatta e sostenuta. Ringrazio chi lavora all’archivio comunale ma credo che l’amministrazione debba fare di più e meglio su questo punto". E ancora: "Ringrazio anche per il titolo, non so chi lo abbia scelto, ma complimenti. La città condivisa qualche volta è stata una realtà, altre volte no, ma sempre è stato un obiettivo. Non c’è stata una scelta comunale strategica di quei 12 anni che non sia stato frutto di faticosa condivisione".

Giovanelli elenca alcuni passaggi ormai storici: dalla reinvenzione della organizzazione interna del Comune con il direttore generale fino al piano dei tempi e all’urban center. Ma anche la soluzione dei problemi operativi: dal completamento del grande palas bloccato alla attivazione della discarica di Babbucce; dal caso della urbanistica rivistata con il salvataggio del parco Miralfiore; alla gestione dell’acquedotto costruito negli anni ’80 fino alla bibioteca San Giovanni. "Se riguardiamo quel periodo – dice Giovanelli – fu segnato non solo dal grandi crisi politiche ma anche da aspri conflitti finiti in grandi cambiamenti". Giovanelli ha raccontato che molte cose "non lo facevano dormire la notte". Compresa la condanna in primo grado per l’accusa di truffa al Comune nel ruolo di funzionario del partito: "Per me non era facile nemmeno fare una passeggiata in centro. Ma dentro quel vortice di conflitti facemmo cose molto importanti, guardando ad una cultura amministrativa più avanzata e puntando sui servizi sociali, la nuova urbanistica, la realizzazione dell’interquartieri. E’ evidente che tutto questo non può ridursi ad una sola persona. Ecco perché dico che fu il noi e non l’io a guidarci". Prosit.