La città senza più segreti: arrivano i ’totem’

Quante persone hanno partecipato all’accensione dell’albero di Natale? Alla domanda che ha visto quest’anno fluttuare le stime – 3mila per la questura, 10mila per gli organizzatori – forse, con l’arrivo dei “totem digitali“ potremo dare, veramente, una risposta. Perché? Cosa sono i “totem digitali“? In pratica i grandi cartonati, usati per pubblicizzare eventi e servizi presenti in città, sono stati “rottamati“ dal nuovo regolamento per il decoro urbano del centro storico interessato ad eliminare “una selva ingombrante di grafiche diverse, su suolo pubblico“. Da gennaio i totem pubblicitari saranno in totale 5 e saranno sotituiti da una nuova generazione “digitale“: cinque grandi monitor, di cui due touch screen e quindi interattivi, incassati in parallelepipedi di metallo con i colori ispirati dal titolo di Pesaro, capitale della cultura 2024, saranno impiantati in cinque punti nevralgici della città tra cui Piazza del Popolo e piazza della Libertà. Gli altri saranno in piazza Lazzarini, in piazzale Matteotti e corso XI settembre (intersezione con via Mazzini). Quali "Infopoint" serviranno a dare informazioni, aggiornate in tempo reale al cittadino, interessato a conoscere iniziative culturali in città, eventi e servizi. Gran parte del palinsesto attingerà dai contenuti informativi dati dall’amministrazione comunale.

Ma trattandosi di una operazione "a costo zero" per il Comune, l‘azienda che fornisce i totem, vincitrice del bando pubblico per posizionarli, sfrutterà il totem vendendo spazi pubblicitari. "Almeno 1 ogni 4 dei messaggi che si alterneranno h24 dai totem riguarderà la comunicazione istituzionale del Comune, la promozione dei propri eventi e delle altre notizie non a carattere commerciale" spiegano il vicesindaco Daniele Vimini e l’assessore Francesca Frenquellucci. "È un’iniziativa che dà risposta a diverse esigenze perseguendo un’unica strategia: rendere più chiara, trasparente, visibile e gradevole sia la comunicazione istituzionale, sia quella commerciale della città" conclude Frenquellucci. L ‘evoluzione tecnologica comporterà per l’utenza, sprovvista di smartphone o connessione internet, di accedere comunque ad una selezione di informazioni divulgate tramite web. Tutti i totem, poi, sono dotati di fotocamere biometriche con ampia escursione angolare, utili a registrare i flussi di pubblico intorno all’infopoint, "garantendone la privacy", sottolinea Ermanno Brambilla, responsabile commerciale di Iconnect solutions, l’azienda di Parma, vincitrice del bando. Insomma uno dei risvolti di Pesaro al tempo dei Big data, sarà quello di avere una mole di dati riguardo le preferenze espresse dagli utenti, anche in termini di luoghi cercati. Tutti dati che se saranno elaborati possono rappresentare un riferimento per apportare miglioramenti e orientare investimenti al servizio. O, più semplicemente, grazie alla fotocamera biometrica del totem in Piazza del popolo, per esempio, si avrà un numero finalmente indicativo e realistico relativamente alla partecipazione ad un evento. "Il software è dedicato – spiega Brambilla –. Sulla base dell’esperienza abbiamo elaborato anche delle funzioni particolarmente apprezzate dall’utenza. Per esempio quella che fornisce indicazioni per raggiungere i luoghi di interesse. Abbiamo aggiunto un qr code: se il visitatore lo legge col proprio smartphone, automaticamente avrà una mappa per raggiungerlo".

Solidea Vitali Rosati