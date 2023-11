La città si prepara al Natale: "Si pattinerà in piazzale Matteotti. Contenti anche i commercianti"

Ora è ufficiale: la pista del ghiaccio trasloca da largo Aldo Moro a piazzale Matteotti. Verrà collocata nell’area dove ora sostano i ciclomotori. Pare che non ci sia opposizione nemmeno da parte della ditta che deve installare questo impianto, che va sostanzialmente sotto palazzo Baldassini. Una iniziativa, quella della pista del ghiaccio, che ha avuto successo perché lo scorso anno in piazza del Popolo i gestori avevano staccato ben 7mila biglietti. E come nelle favole, il finale è quello del ‘vissero tutti tutti felici e contenti‘ perché con questa collocazione "la viabilità non verrà alterata come abbiamo anticipato ai negozianti nei giorni scorsi, i quali fra l’altro si sono detti ben contenti di questa ulteriore occasione per vivacizzare l’area", ha detto l’assessore Francesca Frenquellucci.

Si è parlato di tutto questo ed anche di altro ieri in Comune dove l’assessore alle attività economiche si è confrontata, in due momenti diversi, sia con le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti, presente anche il consigliere di quartiere Miranda Paolucci sia con delegazioni di esercenti di altre aree della città che stanno pensando alle prossime festività. Perché la città sta apparecchiando la tavola per le giornate natalizie. "Abbiamo parlato dell’arredo in centro storico, ma ci siamo incontrati anche con i negozianti dei centri commerciali naturali per organizzare eventi. E per centri commerciali naturali intendo via Castelfidardo, via Passeri, piazzale Lazzarini ma anche Baia Flaminia".

E piazza del Popolo? Anche qui sono state confermate le indicazioni dei giorni scorsi: maxi palco per il Capodanno con la trasmissione CaterPillar e quindi più ravvicinato alla fontana. E quindi trasloca di qualche metro anche l’albero di Natale "che sarà più luminoso e a basso consumo grazie a 10mila luci al led", fa sapere la Frenquellucci. Che aggiunge anche che si creerà una specie di percorso... Pollicino "con gli espositori dei prodotti tipici che si snoderanno anche lungo via san Francesco al fine di raggiungere la pista di pattinaggio".

Una soluzione che ha trovato il consenso dei commercianti, mentre la rappresentante di quartiere, Miranda Paolucci, ha concentrato il suo intervento "sulla cura della città ed anche del verde perché ci sono zone del centro che sono completamente trascurate e prima fra tutte metterei l’entrata della città per chi arriva da Fano e anche tutto il piazzale che è davanti alla stazione ferroviaria, perché anche quella è la prima cartolina che vede chi arriva da fuori. Così come spero che le luminarie non siano ricche di tanti ‘ciaffi’ perché trovo che le sole lucine, che danno la sensazione di un tappeto di stelle sopra la testa, siano anche molto più eleganti. Devo dire che la Frenquellucci è una persona che ascolta. Speriamo bene".

m.g.