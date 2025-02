La città si prepara alla maratona del Carnevale

Il 1° marzo Urbino si prepara ad una lunga giornata di festa di Carnevale, quasi una maratona l’ha definita qualcuno, occasione per divertirsi e rafforzare lo spirito di comunità. Dalle 15,30 infatti partirà il Carnevale in Piazza mentre dalle 19,30 l’appuntamento si sposta al Collegio Raffaella per una lunga serata e nottata di festeggiamenti. Soddisfatta Elisabetta Foschi, assessore alle politiche giovanili che presenta l’evento: "Si comincia il pomeriggio con il corteo ormai tradizionale, con la sfilata dei gruppi in piazza e la presentazione sul palco, con l’animazione di Radio Studio Più. La giuria avrà il compito di valutare tutti i partecipanti e di assegnare i premi. Quest’anno però la giornata non si limiterà al corteo ma, su suggerimento delle contrade e della scuola, si è deciso di dare un seguito con una festa subito dopo, a lato della piazza nel cortile del Collegio Raffaello dove sarà montata una tensostruttura allestita grazie alla Proloco di Pieve di Cagna che ci consentirà di dare una copertura al cortile e di proseguire lì la festa fino a tardo orario, con Nick dj e Cixen".

La regìa dietro l’evento è corale: "Si tratta ormai di un appuntamento tradizionale, che vede tra i partner le nostre contrade, in una collaborazione che ritorna in molti eventi e non più soltanto nella Festa dell’Aquilone. Ci sarà poi al nostro fianco anche il liceo Laurana-Baldi che con grande spirito intende il Carnevale non solo come momento di festa ma soprattutto come momento di approfondimento di una fase storica, con la capacità di mettersi nei panni di chi quel periodo lo ha vissuto, comprendendo lo spirito del tempo e dando vita ad un momento educativo importante".

Lara Ottaviani, assessore agli eventi, pregusta un grande appuntamento: "È sempre bello che si realizzino questi eventi, c’è dietro tantissimo lavoro fatto e laboratori sempre attivi e pieni di entusiasmo, c’è la gioia delle contrarie. Spero che questo carnevale sarà gioioso, allegro e spensierato, pieno di partecipazione, toccando tutte le fasce d’età, una maratona dal pomeriggio fino a notte di colori e di festa. Rivolgo un grande ringraziamento per il grande lavoro che è stato fatto all’assessore alle politiche giovanili Elisabetta Foschi e a tutti gli uffici".

Isotta Pretelli, presidente dell’Associazione delle Contrade attende con trepidazione: "C’è grand fermento! Quasi tutte le contrade hanno raccolta questo invito e, come al solito, sono molto competitive tra loro. Sono felice anche del coinvolgimento delle scuole e della giuria con la presenza del Liceo Artistico, autori da sempre di cose interessanti e fatte con entusiasmo e passione. Mi piacerebbe, infatti, che anche tra le scuole si crei una sana competizione che porti più partecipazione. Fondamentale, poi, l’idea della tensostruttura che potrà permetterci di superare i rigori dell’inverno con un posto coperto dove fare festa".

La dirigente del Liceo Luarana-Baldi, Carla Campogiani, spiega come stanno preparandosi i suoi alunni: "I ragazzi sono capaci di stupire, vivono questa preparazione con gioia e si consolida una bella collaborazione. Ammirevole è lo sforzo che stanno mettendo con il coordinamento del professore Gaspare Minaudo". Per il professor Minaudo il Carnevale è una cosa seria: "Siamo a buon punto, ci muoviamo con anticipo e portiamo avanti un laboratorio del legno con i quale riproduciamo oggetti d’epoca. Saremo pronti per il primo marzo: il numero dei nostri partecipanti oscilla intorno ai 180, derivanti da sette classi. È un evento di inclusione e creatività, intelligenza interpersonale e comunità, spero si sviluppi sempre di più".

Andrea Angelini