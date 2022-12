La città spenta e deprimente? "Colpa di Ricci, ma scarica su altri"

"Ho detto di risparmiare sull’energia elettrica, non di deprimere il Natale". La reprimenda del sindaco Ricci all’assessore Francesca Frenquellucci - corresponsabile insieme al vicesindaco Daniele Vimini dell’arredo natalizio volutamente sottotono, scarno e senza luminarie in sintonia con i tempi di austerity - è un boomerang nelle mani dell’opposizione consigliare che attacca.

"È sorprendente che il sindaco Ricci si svegli all’improvviso, accorgendosi di quanto sia ’deprimente’ il centro storico di questo Natale - osservano i consiglieri di Lega, Prima c’è Pesaro, Fi, Fd’I -. Come sempre, al posto di assumersi la responsabilità di una scelta impopolare il sindaco Ricci preferisce scaricare le colpe su altri. Anche il vicesindaco Vimini, con delega alla bellezza, pare non essersi accorto di nulla. Ma dov’era in queste settimane Ricci, mentre venivano montate le poche decorazioni presenti? Perché solo ora il sindaco si accorge di quello che era sotto gli occhi di tutti da settimane?"

"Il sospetto che fosse impegnato nelle diatribe interne al congresso del partito democratico – scrivono – è molto forte. Se certamente comprendiamo le difficoltà economiche degli enti locali in questo periodo, ci rimane piuttosto difficile da capire il perché non si riescano a trovare nel bilancio corrente 50.000 euro per iniziative natalizie. Per di più non siamo convinti che le migliaia di lucine che tempestano le quattro installazioni luminose siano più economiche delle luminarie nelle strade che ogni anno venivano riproposte o della musica in filodiffusione che allietava il passeggio. Insomma l’austerity di quest’anno si è tradotta in una mancanza di strategia e di iniziative efficaci: vogliamo parlare dell’irrilevanza della candela della pace?

Itinerante tra i quartieri, la candela, simbolo del Natale ’sostenibile’ in tempi di austerity è, invece, soltanto un flop. Anche i quartieri, coinvolti nel triste allestimento, hanno subìto un trattamento che fa pensare più alla sciatteria fine a sé stessa che al risparmio".

s.v.r.