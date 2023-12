La città stregata dalla pala. Il Perugino fa il pienone

Una folla, ieri mattina, all’apertura della mostra "Primus pictor in orbe" alla sala Morganti del Palazzo Malatestiano, dedicata alla Pala di Durante di Pietro Vannucci, a tutti noto come il Perugino. Un’occasione unica per ammirare l’opera da vicino dopo il restauro all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. La curatrice Anna Maria Ambrosini con Emanuela Daffra, direttore dell’Opificio delle Pietre Dure, hanno scelto di offrire al pubblico la possibilità di "vedere l’opera da vicino" cosa che non sarà più possibile quando tornerà nel suo luogo naturale di Santa Maria Nuova.

"Inoltre a corredo permanente dell’esposizione – ha spiegato il direttore Daffra – c’è una sequenza di video, molto brevi di 2-3 minuti, che accompagnano il visitatore alla scoperta dell’opera. E’ stato utilizzato un linguaggio accessibile a tutti, in particolare ai giovani perché colgano l’aspetto tecnico fabbrile di questo capolavoro, che è a metà strada tra l’altissimo artigianato e la perizia chirurgica con cui è stato realizzato e ora restaurato". E ancora Daffra sulla Pala di Durante, conclusa nel 1497: "E’ il frutto del lavoro di una bottega ben organizzata, com’era quella del Perugino. Non stupirebbe che sia stata frequentata dal giovane Raffaello, ma non abbiamo elementi per dire che abbia direttamente lavorato su quest’opera anche se frutto di una pluralità di mani. Quello che invece possiamo ipotizzare è che Raffaello, grande organizzatore di cantieri, abbia potuto conoscere il metodo di lavorare di Perugino e lo abbia perfezionato". Daffra ha sottolineato come Pietro Vannucci (1450-1523) nella sua epoca fosse una star: "Non è un caso che Giovanni Santi lo chiami il Divin Pittore, sicuramente era uno degli artisti più ricercati per la dolcezza dei visi, l’eleganza delle pose e la straordinaria morbidezza del colore. I grandi committenti dell’epoca volevo assicurarsi un’opera di questo pittore". Sempre Daffra ha spiegato come nei due anni trascorsi all’Opificio l’opera sia studiata a fondo per capire l’uso dei materiali, del colore e ha fatto ha fatto scoprire la presenza nella lunetta di due stesure.

L’assessore alla Cultura Cora Fattori ha riconosciuto come la mostra inaugurata ieri sia "un capolavoro del sindaco Massimo Seri, partito con l’accordo Soprintendenza, Opificio e Comune e portato a termine con il lavoro di tanti". Il catalogo sarà realizzato con il contributo di Confindustria e sarà creata anche una pubblicazione dedicata ai bambini. Nei prossimi mesi saranno previsti una serie di incontri su alcuni temi specifici che vanno dalla stesura del coloro al rapporto di Perugino con Raffaello.