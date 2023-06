La città va in gol: più di 2 milioni di spettatori per lo show di Sky "Calciomercato"

Più di due milioni di telespettaori e un milione di visualizzazioni per il programma "Calciomercato L’Originale" di Sky Sport, che ha fatto tappa a Fano, nella chiesa di San Francesco. Lo show è stato il più visto di Sky Sport della scorsa settimana. Vanno poi aggiunti i collegamenti di Luca Marchetti nel Tg di Sky Sport 24 (altri 600mila contatti) e gli 80 tra post, storie e reel che i protagonisti hanno condiviso sui propri canali social e su quelli di Sky Sport, che hanno generato circa 1 milione di visualizzazioni nell’arco di 5 giorni. "Si tratta di uno degli eventi promozionali più importanti – ha commentato il consigliere regionale Luca Serfilippi – organizzati dalla Regione negli ultimi dieci anni". Un evento nel quale ha creduto anche il parlamentare Mirco Carloni tanto da convincere il presidente Francesco Acquaroli a sostenere l’iniziativa. "E’ cosi sono stati stanziati i 100mila euro – ha ricordato Serfilippi -, con l’agenzia Comunica che ha fatto da tramite con Sky". "La promozione ottenuta in tv e sui social – ha fatto notare il sindaco Massimo Seri – vale molto di più dell’impegno economico profuso: è stata una settimana straordinaria". "Una grande occasione di promozione – ha aggiunto l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – ma anche di crescita per la città". Sull’effetto promozionale delle 20 ore di diretta ha posto l’accetto Mario Bruschini, direttore dell’Agenzia per il turismo delle Marche. Ogni puntata, infatti, è stata aperta da uno spot della regione con protagonista Roberto Mancini a cui si sono aggiunte altre due cartoline con Luca Marchegiani e Maurizio Compagnoni.

an. mar.