La città, viaggi allo specchio Nando Cecini e il Grand Tour

"Viaggi a Pesaro e Provincia nello specchio del Grand Tour", letteratura e immagini nei secoli. Questo è il titolo della mostra in programma nella Sala Laurana di Palazzo Ducale e nella Biblioteca Oliveriana dal 11 Luglio al 27 Agosto. L’inaugurazione è prevista lunedì 10 luglio alle ore 18 nella sala del consiglio comunale di Pesaro. Il progetto, ideato ed organizzato dell’Associazione "Ad Astra", con lo storico locale Nando Cecini e curato da Angela Cecini, è realizzato attraverso l’esposizione di pubblicazioni e immagini oltre che proiezioni di video promozionali che raccontano le bellezze storico artistiche e paesaggistiche della provincia. La mostra, è articolata in due sedi di rilievo, ovvero la Sala Laurana all’interno di Palazzo Ducale, corpo centrale della mostra e la Biblioteca Oliveriana, che esporrà documenti tratti dal suo patrimonio manoscritto, librario e fotografico inestimabile.

Proprio all’interno dell’Oliveriana è stata colta l’occasione della presenza di autorità istituzionali come il vice sindaco Daniele Vimini, i consiglieri regionali Andrea Biancani e Micaela Vitri, la direttrice dalla Biblioteca Brunella Paolini per raccontare questa mostra che ripercorre la letteratura di viaggio nei tempi passati. Tanto che in occasione dell’iniziativa dedicata anche al Grand Tour sarà presentata la pubblicazione "Guida letteraria di Pesaro e dintorni" di Nando Cecini nell’edizione "il lavoro editoriale" di Giorgio Mangani, che documenta questa grande memoria letteraria sulla narrativa di viaggio nell’ambito territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino. "Rispetto a Urbino, la città di Pesaro ha una maggiore espressione letteraria sul viaggio – dice Nando Cecini –, l’essere posizionata sulla Via Flaminia ha consentito di avere un maggior numero di viaggiatori stranieri che hanno ricordato il loro viaggio in maniera letteraria a Pesaro".

L’iniziativa si prefigura come possibilità di promuovere e valorizzare il territorio attraverso un percorso culturale che spazia dalla rappresentazione libraria a quella museale. Verrà inoltre documenta la centralità internazionale che questo territorio ebbe durante la seconda guerra mondiale per la presenza della Linea Gotica. "Un progetto di ampio respiro privato – conclude Nando Cecini – con la collaborazione di enti istituzionali".

