La classica ritorna in primo piano A Music Notes apre Aurata Fonte

Torna da stasera il festival MUN Music Notes, la rassegna di musica classica curata da Eugenio Della Chiara, promossa da Comune di Pesaro in collaborazione con Amat che per questa ottava edizione si svolgerà in due differenti spazi: Chiesa dell’Annunziata e Parco Miralfiore per il concerto conclusivo del 2 agosto.

Stasera alla Chiesa dell’Annunziata (ore 21), aprirà il festival Aurata Fonte, ensemble specializzato nello studio della musica antica composto da Sergio Zigiotti (mandolino lombardo e napoletano), Perkli Pite (violoncello barocco e viola da gamba) e Fabiano Merlante (arciliuto, tiorba e chitarra barocca). In programma una selezione di sonate scritte per due distinti tipi di mandolino - quello lombardo e quello napoletano - da sei autori italiani del Settecento, da Piccone e Vivaldi a Scarlatti e Gervasio.

Il mandolino è ancora oggi uno dei più celebri simboli della musica italiana nel mondo: il termine con cui ci si riferisce a questo strumento è tuttavia molto antico.

La sua prima attestazione risale al 1681 in una raccolta di sonate di Tommaso Motta, Armonia Capricciosa di suonate musicali da camera.

Aurata Fonte è una formazione dedita allo studio e alla proposta della musica antica (dal periodo rinascimentale al tardo barocco) e affonda le proprie radici nella riscoperta storica e filologica della prassi esecutiva dell’epoca.

L’ultimo CD prodotto, con musiche di Giovanni Bononcini, è stato premiato con 5 stelle dalla Rivista Musica di settembre 2021, e altrettante ottime recensioni dalle varie riviste specializzate.

· Biglietti 8 euro, carnet per 3 concerti previsti alla Chiesa Annunziata 20 euro.

Prevendite Teatro Sperimentale 0721 387548.

Biglietteria nel luogo del concerto (334 3193717) un’ora prima dell’inizio previsto alle ore 21.15.

Nella foto al centro della pagina: un’immagine dell’Ensemble Aurata Fonte

C.Sal.