Bergamo-Brescia, un’occasione per visitare le due città capitali della cultura 2023 prima che lo scettro passi a Pesaro. Cna pensionati di Pesaro e Urbino organizza un tour per il 25 e 26 marzo alla scoperta delle due città, elette dopo la tragedia del Covid. Una due giorni che comprende visite nei luoghi più suggestivi e importanti. A Bergamo i pensionati saliranno sul colle che accoglie la città Alta per poi scoprire tanti altri angoli suggestivi. Il giorno successivo tappa a Brescia, la città d’arte delle Mille Miglia con la visita guidata alla più vasta area archeologica romana del nord Italia con le testimonianze monumentali dei longobardi, oggi patrimonio Unesco.Per informazioni ed iscrizioni: 347-1035711.