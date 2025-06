La Cna si rinnova. Nomine e grandi temi . Strade, imprese, servizi: il territorio è ancora vivo

Di tutto e di più ieri mattina per l’assemblea provinciale della Cna che doveva eleggere i nuovi vertici. Perché si sono toccati tutti i grandi temi, non solo economici, alla presenza di una folta schiera di rappresentanti politici. Tema caldo quello delle infrastrutture. Un’ assemblea che si è tenuta in un contesto particolare e cioè alla "Biemmegi" della Torraccia che fuori dai capannoni ha un jet da guerra, un F16, e all’interno anche una locomotiva a vapore con tanto di vagoni. Il giorno della Cna provinciale, che ha rieletto per i prossimi 4 anni presidente Michele Matteucci titolare di un’azienda di Montecalvo in Foglia. Si cambia invece per il ruolo di segretario perché si passa da Claudio Tarsi ad Antonio Bianchini, di Saccorvaro. A partecipare ai lavori al di là dei politici, rappresentanti dell’associazione convenuti a Pesaro un po’ da tutta la provincia: circa 200 persone presenti.

Ad aprire le danze della giornata il sindaco Andrea Biancani che ha rimarcato la collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Cna: il primo cittadino è tornato a rimarcare il problema dei rifiuti e quindi quello dei lavori compensantivi legati alla terza corsia dell’autostrada. Quindi ha toccato il tema della Pesaro-Urbino, "strada che la regione ha dimenticato". Ma su questo tema ha trovato la pronta risposta – "si va avanti con il tavolo tecnico e l’Anas" – dell’assessore Francesco Baldelli, presente con il suo collega Stefano Aguzzi. In sala anche il presidente della Camera di Commercio unica Gino Sabatini che ha rimarcato la vicinanza della Camera alle imprese, soprattutto nell’internazionalizzazione. Una giornata dominata dalla politica perché a tirare le conclusioni della giornata è arrivato anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Mentre l’ex sindaco Matteo Ricci ha lasciato la sala dopo pochi minuti per correre ad Urbino. Ma è stato soprattutto un momento dove si sono analizzati i problemi delle piccole e medie imprese. Sul tema Moreno Bordoni ha parlato "di una provincia tra le più artigiane d’Italia dove c’è un imprenditore ogni nove cittadini. Imprese che hanno avuto il merito di sapersi reinventare, rimodellare e che non hanno mai mollato".

Imprese che nel loro fare silenzioso attraverso Cna hanno anche proposto con cifre, numeri, studi. Ed a questo proposito il direttore del Centro Studi Giovanni Dini ha portato all’assemblea numeri per certi versi sorprendenti: perchè al calo di popolazione (e numero di imprese), non corrisponde sempre un calo degli occupati. "Anzi, molti si redistribuiscono e in qualche caso si assiste ad un numero maggiore di persone occupate. Ma se i settori tradizionali della provincia battono la fiacca o in qualche caso retrocedono – ha detto Dini –, ce ne sono altri tra i quali i servizi, la nautica, il turismo, l’agroalimentare e soprattutto la cultura che continuano a crescere". Quindi hanno preso la parola Michele Matteucci presidente riconfermato che ha ribadito le difficoltà delle imprese in questi anni, tra guerre, caro energia, rincaro delle materie prima. Quindi è stato la volta di Maurizio Paradisi accolto dagli applausi, vicepresidente di Unico, la Confidi che tra fidejussioni e garanzie ha erogato tra il 2020 e il 2025 un miliardo e 400mila euro. Quindi la parola è andata a Paolo Silenzi presidente della Cna Marche. Per terminare il presidente Michele Matteucci, sarà affiancato da Fabrizio Aromatico; Daniele Gaudenzi; Carla Mascitelli; Enrico Primavera; Daniele Volpini; Caterina Zonghetti. Alberto Barilari è stato riconfermato presidente onorario provinciale.

