La cocaina di mattina. Controllato per un divieto scoprono che aveva ’tirato’

Troppe "strisce" in una mattina sola. Sono quelle in cui è incappato, se così si può dire, un 44enne residente a Fano, che ieri mattina, intorno alle 8,30, con la sua macchina è venuto a Pesaro ed ha posteggiato in viale XI Febbraio. Solo che ha sbagliato posto. La sua macchina infatti stava sostando sulle strisce pedonali, all’altezza di via Curiel. Caso vuole che da quel punto passi in quel momento una pattuglia della polizia locale di Pesaro.

La quale vede la macchina sulle strisce pedonali, quindi si ferma e controlla l’autista, che si trovava ancora dentro, e forse aveva insospettito gli agenti. E qui nasce la sorpresa. Perché quando l’autista scende, gli agenti si accorgono che ha della polvere bianca intorno a una delle narici. L’uomo tira fuori i documenti e risponde a tono alle domande degli agenti. Addosso, da una prima perquisizione, aveva anche una piccola pallina di cocaina. Quella pallina viene sottoposta al narcotest, in dotazione alle pattuglie, che funziona con dei reagenti chimici. E i colori danno come risposta che in effetti si tratta di cocaina.

Insomma, il 44enne fanese aveva consumato la coca da pochi attimi, quando è arrivato il controllo degli agenti. Alle domande di questi, l’uomo avrebbe anche detto di farne, saltuariamente, uso.

Gli agenti a quel punto gli hanno ritirato la patente e lo hanno segnalato alla Prefettura come consumatore. Ovviamente sarà anche multato per il divieto di sosta sulle strisce pedonali.

ale. maz.