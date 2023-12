La ColleMarathon alle Paralimpiadi

La 20esima edizione della ColleMar-athon, in programma per il 5 maggio 2024, avrà un motivo in più per fregiarsi dell’appellativo di ‘maratona dei valori’. La sua prova di 21 chilometri e 27 metri, che come da tradizione partirà da Mondolfo per raggiungere l’Arco di Augusto di Fano, sarà valida come Campionato Italiano Paralimpico di Mezza Maratona. A dare la notizia, con soddisfazione, è il presidente del comitato organizzatore, Annibale Montanari: "L’edizione del ventennale della nostra kermesse, per la quale stiamo lavorando già da mesi, assegnerà l’importante titolo di campione nazionale paralimpico di mezza maratona e ciò ci riempie di orgoglio. Del resto, la ColleMar-athon, ha tra i propri testimonial un grande atleta in carrozzina come Luca Panichi, che dal 2013 in poi ha disputato tutte le edizioni della nostra prova più lunga, migliorandosi anno dopo anno. Da sempre portiamo avanti i valori dell’inclusione, offrendo un contributo concreto ai nostri partner umanitari".

