La Commissione chiama Chianese. Convocato anche il dirigente Chiani. E’ il responsabile dell’anticorruzione

Si parlerà di anticorruzione e trasparenza durante la prossima riunione della Commissione controllo atti prevista per giovedì prossimo. "Verrà convocato Valter Chiani, responsabile per il Comune di Pesaro della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Claudio Chianese ex segretario generale del Comune e responsabile del servizio finanziario ora segretario alla Provincia di Padova. Il presidente della commissione e consigliere di opposizione Marco Lanzi annuncia così la sesta riunione in poco più di un mese del gruppo di controllo con funzione ordinaria visto che l’istituzione della commissione speciale d’inchiesta era stata bocciata durante il consiglio comunale. Valter Chiani, in qualità di responsabile dell’anticorruzione, redige annualmente una scheda di rilevazione consultabile sull’albo pretorio. In quella relativa al 2022 venivano segnalati 4 procedimenti disciplinari a carico di dipendenti "per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali", è quanto si legge nel prospetto, l’ultimo disponibile sul sito del Comune. Sempre nello stesso anno, del resto, non erano stati segnalati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi.

Oltre all’intervento di Valter Chiani la commissione chiederà anche a Claudio Chianese di riferire sugli affidamenti a Opera Maestra. Quest’ultimo, da febbraio 2020 e fino alla fine della legislatura di Matteo Ricci, ha rivestito il duplice ruolo di segretario generale e responsabile del servizio finanziario. Un doppio incarico che faceva convergere, nelle stesse mani, la funzione di controllante e di controllato. Emetteva i mandati di pagamento sottoscrivendo su di essi il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria. Su quegli stessi pagamenti, in veste di segretario comunale, stabiliva la conformità normativa. E’ stato l’ex sindaco Matteo Ricci, con il decreto n. 7 del 20 febbraio 2020, a firmare un decreto in cui raddoppiava l’incarico di Claudio Chianese attribuendogli anche la gestione finanziaria oltre ai tributi. Significava risparmiare lo stipendio di un altro dirigente tanto da annullare il bando per la selezione di un nuovo responsabile finanziario. Ma con l’aumento del lavoro al segretario, sono evidentemente diminuite le occasioni per coordinare tutti i dirigenti e le loro spese. Nel frattempo, Opera Maestra e Stella Polare diventavano le regine degli affidamenti comunali.