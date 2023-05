"La Commissione cultura torni a riunirsi"

Mario Rosati, Lorenzo Santi e Francesca Brugnettini, membri della Commissione consiliare Cultura, Turismo e Attività produttive, chiedono una convocazione dell’organo per discutere di programmazione e dei prossimi importanti appuntamenti, criticando poi il fatto che sia stato riunito solo quattro volte tra il 2019 e oggi.

"Quattro anni fa, al momento di comporre le commissioni consiliari, voi insistette per ridurre il numero dei componenti perché, a parere vostro, sarebbe stato altrimenti difficile raggiungere le presenze minime legali per svolgere le riunioni e, con ciò, si sarebbero limitati la funzione delle commissioni stesse e il loro ruolo nel contribuire alla discussione e sviluppo delle tematiche – scrivono in una lettera al presidente Nicola Rossi e all’amministrazione comunale –. Al contrario, noi continuammo a chiedere di ampliare la partecipazione e di allargare il numero dei possibili partecipanti. Ci chiediamo e chiediamo soprattutto a voi se riteniate che l’importanza e l’indispensabilità della Commissione Cultura, Turismo e Attività produttive siano state adeguatamente promosse, considerando che nel periodo 2019-2023 sia stata convocata solo quattro volte, e sempre congiuntamente ad altre commissioni. Dunque, nonostante ci siano state ricorrenze importanti e in Consiglio comunale Viva Urbino e Partito democratico abbiano criticato i bilanci e i programmi che non esprimevano interesse verso la cultura, non avete mai convocato una seduta di iniziativa propria e riguardante le attività specifiche. Ci rivolgiamo in particolare al presidente, per sottolineare come le iniziative non siano state mai sottoposte ai pareri preventivi, come dovuto, della specifica commissione, per il semplice fatto che lei non l’abbia convocata. In ciò viene a mancare la funzione di ampliare la partecipazione, di permettere che siano presentate proposte, messe in evidenza problematiche, espressi pareri e valutazioni rispetto a certe decisioni. Al fine di ristabilire una corretta gestione degli organi previsti per adempiere a un sano e democratico confronto, chiediamo la convocazione della Commissione con le modalità che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, al fine di illustrare per tempo e in dettaglio le ipotesi di lavoro in merito alla programmazione generale e in relazione ai prossimi importanti appuntamenti, quali, per esempio, il centenario della nascita di Paolo Volponi e l’anno di Pesaro capitale della cultura".

n. p.