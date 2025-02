La concia del maiale rivive nel cuore del paese. Giornata dei Panceros

Custodire le tradizione e fare comunità: sabato a Peglio torna la giornata dei Panceros, la confraternita pegliese nata per tenere vive le tradizioni contadine tra cui spicca la concia del maiale. Con lo spirito delle veglie di campagna, quelle con un bicchiere di vino di fronte al camino, nasce questa giornata dal sapore autentico che richiama buongustai e curiosi sotto la torre del Girone fin dalla prima mattinata: "Si parte dalle otto di mattina con due turni di colazioni robuste, a base di maiale appena macellato -spiega Gabriele Arcasi, uno degli organizzatori - per dare spazio poi a mercatini di prodotti tipici e degustazione con i produttori locali. Il secondo grande momento mangereccio è il pranzo, sempre con ricette tipiche a base di maiale accompagnato da musica dal vivo e dj set. Dal pomeriggio poi i Panceros riaccendono le piastre per i panini della merenda, ovviamente a base di porchetta. Si tratta di un importante ricorrenza per noi, un’occasione per non perdere quella che un tempo era una tradizione che richiamava tutte le famiglie di campagna e che ora sta scomparendo per cui portarla avanti insieme è una grande testimonianza". Riunirsi per condividere è anche una delle basi della comunità: "Tutto è nato da un’idea tra noi del gruppo e Daniele Tagliolini, sindaco di Peglio ai tempi delle prime edizioni -continua Arcasi -. Lui diceva che "le cose belle rimangono e fanno crescere altre cose belle": da allora siamo cresciuti e questa giornata è diventata un evento di richiamo che ci insegna che stare insieme in allegria con semplicità e genuinità è un valore che oggi conta più che mai e che contribuisce a tenere vivo il borgo di Peglio".

Andrea Angelini