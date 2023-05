La condanna dell’hater del sindaco "Lo chiamò Pinocchio, è diffamazione"

Passi il "Sindacontagio", ma dare del "Pinocchio" a Matteo Ricci, quello no. La prima, "per quanto di dubbio gusto", è "comunque espressione del diritto di critica". Il richiamo al celebre burattino di legno di Collodi, bugiardo e ignorante, invece, "non può ritenersi di carattere satirico, per il contesto nel quale è compiuto", ma ha il "solo scopo di mettere in ridicolo il destinatario". Parole del giudice Andrea Piersantelli che nelle 12 pagine di motivazioni, spiega perché, a febbraio scorso, ha condannato per diffamazione aggravata uno degli hater del sindaco Matteo Ricci, al pagamento di 7500 euro di risarcimento danni e a mille euro di multa, più 1900 euro per le spese di costituzione di parte civile. L’imputato che dovrà mettere mano al portafoglio è un 60enne pesarese e si chiama Simone Montagnoli. I suoi attacchi social contro il primo cittadino scattano con la comparsa della pandemia. In un primo momento, Ricci aveva invitato i cittadini a non avere paura, per poi cambiare parere con l’esplosione del virus. Montagnoli, sul suo profilo Facebook gli aveva dato del "sindacontagio" e sotto un fotomontaggio del sindaco, con fascia tricolore, dietro le sbarre, aveva commentato "dentro Ricci per epidemia colposa". "Pubblicazioni che – scrive il giudice – si inquadrano, nel periodo pandemico, nell’ambito di una contrapposizione politica, e per quanto di dubbio gusto nel contesto drammatico, ritengo che siano comunque espressioni di critica (a carattere canzonatorio), volte a sottolineare, dal punto di vista dell’imputato, che vi era stata sottovalutazione nella percezione da parte dell’amministrazione locale, dell’esatta portata di un evento infausto, quale quello della pandemia. Espressioni riconducibili ad un legittimo esercizio del diritto di critica". Di diverso avviso invece sul riferimento a Pinocchio. "Un richiamo – continua – allusivo all’abitudine del pupazzo di Collodi di dire bugie e al fatto che, non frequentando la scuola, non avesse imparato a leggere e a scrivere. Accostamento quindi lesivo del senso di rispetto per il sindaco di una città di quasi 100mila abitanti, e compiuto in modo gratuito e qualunquistico, al di fuori di un dibattito politico che potesse consentire al destinatario un’eventuale replica".

e.ros.