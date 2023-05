La consigliera grillina a Serfilippi: "La legge sull’attore? Scopiazzata"

"Una legge per valorizzare la figura di Ruggero Ruggeri, tra i marchigiani più illustri nel campo della cultura, orgoglio della città di Fano e testimone del valore del genio italiano". La proposta di legge triennale protocollata ieri in consiglio regionale dal consigliere della Lega Serfilippi e sottoscritta anche dal capogruppo Renzo Marinelli (presidente della I Commissione consiliare deputata ad esaminare l’atto) più che un dibattito ha innescato subito una polemica per l’esistenza di una precedente proposta di legge "fotocopia", presentata un mese fa dalla consigliera regionale di minoranza Marta Ruggeri.

"È necessario coltivare la memoria e far conoscere ai giovani attori l’importanza dell’arte di Ruggero Ruggeri - si legge nel documento di Serfilippi - .Con questa legge viene previsto il sostegno della Regione Marche alle iniziative didattiche artistiche e culturali per promuovere la vita e le opere di questo straordinario attore, nonché per valorizzare il suo patrimonio culturale coinvolgendo i giovani attraverso le scuole ed istituendo il premio Ruggeri under 30. Vogliamo anche dar vita ad un comitato promotore che tenga assieme gli enti pubblici (Comune e Regione) e soggetti privati che intendono partecipare al fine di massimizzare gli sforzi per un unico obiettivo". "Se la destra al governo regionale non ha idee, ben venga che attinga dalle mie". Ha commentato subito Marta Ruggeri. "Ma piuttosto che assistere ad uno scopiazzamento imbarazzante e maldestro, sarei stata più felice se il consigliere Serfilippi mi avesse chiesto di sottoscrivere la proposta avanzata dal M5S - sottolinea la Ruggeri -. Se le iniziative legate a Ruggeri sono state inserite nel piano triennale della cultura (le celebrazioni del 150º anniversario hanno ricevuto un finanziamento di 15.000 euro per il 2021 e 2022), è per merito di un emendamento presentato dalla sottoscritta". Per il 2023 invece "ancora non sono previsti finanziamenti per i tagli al settore Cultura" conclude Ruggeri.

Tiziana Petrelli