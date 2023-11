"La Contea di Carpegna fu un vero Stato-cuscinetto con la Toscana"

"Nella storia la Contea di Carpegna ha avuto un ruolo fondamentale, un cuscinetto tra il Granducato di Toscana e il Ducato di Urbino, qui era possibile commercializzare polvere da sparo e carte da gioco, qui era il rifugio dei briganti". Tommaso di Carpegna Falconieri (foto), professore associato di Storia Medievale all’Università degli Studi di Urbino, sarà tra i relatori dell’evento Un Parco, Due Castelli che si terrà domenica a Sestino, la mattina alle 11, e a Carpegna, il pomeriggio alle 16.

Tra storia, archeologia e ambiente l’occasione sarà un punto di incontro per accendere i riflettori sul Parco e sulla storia dei luoghi che lo compongono, con la presentazione del documentario la “Città del Sasso“ fatto per Due minuti di storia da Giovanni Lani col prof Daniele Sacco. Sul Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, il professor di Carpegna Falconieri ha le idee chiare: "Un territorio tutelato che unisce tre regioni e racchiude una storia così grande dovrebbe diventare un parco nazionale – spiega – anche perché la sua storia parte da lontano e quel territorio ben conservato che possiamo vedere ancora oggi è frutto non soltanto di grandi peculiarità ambientali, come la cerreta più grande d’Europa, ma anche di scelte umane e politiche. Il Sasso Simone e il Simoncello erano, infatti, il punto di incontro di domini separati che erano proprio universi differenti, di cui ancora oggi possiamo vedere i cippi di confine. Questa contea a metà strada serviva a entrambi gli stati, era un cuscinetto che evitava i contrasti diretti fungendo da elemento di decompressione. Per questo aveva dei benefit particolari, riconosciuti tacitamente da entrambi i confinanti: ad esempio era tollerato il contrabbando".

Carpegna fu un feudo imperiale rimasto in vita fino al 1800 e poi venne inglobato nello Stato della Chiesa, tra le proteste del Granducato di Toscana che poi fece la stessa fine. "Nell’incontro di domenica alle ore 16 a Carpegna ragioneremo sulla fisionomia che aveva questo feudo e sull’impatto che una presenza di questo genere ha sull’antropizzazione e sul paesaggio – conclude il prof di Carpegna Falconieri –. A questo grande patrimonio ambientale ben conservato che abbiamo oggi ha contribuito sicuramente la distanza dai grandi centri ma anche la fisionomia istituzionale peculiare mantenuta per un periodo così lungo. Nella tutela del Parco va ricordata anche la demanializzazione di grandi aree del territorio che ha evitato lottizzazioni selvagge e che oggi ci regala vaste porzioni ben conservate. Dell’aspetto di oggi se ne ha notizia già da fine ‘700 nei dettagliati atti del passaggio allo Stato Pontificio ma già da prima dobbiamo aspettarci dei territori molto più densamenti popolati, la montagna era molto più viva di oggi. L’antropizzazione non era invasiva ma era presente, ad esempio per mantenere il tantissimo bestiame e le greggi si interveniva modificando il paesaggio, disboscando ampie aree per creare pascoli".

Andrea Angelini