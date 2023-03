"La Contessa chiuderà e allora servono aiuti e ristori"

Il rinvio della chiusura del Passo della Contessa a dopo Pasqua e il dimezzamento dei tempi previsti per i lavori sono positivi, ma servono misure per sostenere l’economia del territorio, che soffrirà per la sospensione del collegamento. La richiesta è giunta da Fausto Baldarelli, responsabile di Confartigianato edilizia Pesaro e Urbino, durante l’incontro in cui Anas e la Regione hanno presentato l’intervento: "Non sapevamo come saremmo usciti da questo incontro. Invece, abbiamo ricevuto la bella notizia dell’accorciamento dei lavori e di questo vi ringraziamo, però c’è da pensare anche alle imprese. Mi riferisco in particolare a quelle di Cantiano e delle zone alluvionate, che hanno già sofferto abbastanza. Per questo chiedo alla Camera di commercio delle Marche l’istituzione di un tavolo tecnico per valutare l’adozione di misure che riducano il gap e sostengano le attività".

Risposta subito positiva da Salvatore Giordano, vicepresidente della Camera di commercio, che era tra i relatori: "Do disponibilità, conscio del fatto che, se le sollecitazioni sono condivise, ci sia la possibilità di prevedere misure. Del resto, i fondi della Camera di commercio derivano da una tassazione specifica, per favorire lo sviluppo di chi contribuisce. Perciò, se c’è la condivisione del mondo associativo, non vedo perché no".

Il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, ha sottolineato come "l’inderogabilità della sostituzione del viadotto di Gubbio si aggiunga all’azzeramento di un tessuto socio-economico dopo l’alluvione. La preoccupazione è che i mesi di interevento, seppur ridotti, possano compromettere attività sviluppate in maniera strategica. La richiesta, perciò, è di prevedere indennizzi non solo per le famiglie degli studenti che vanno a scuola in Umbria, ma anche incentivi monetari per traghettare le imprese e farle resistere, mentre i lavori ci restituiranno un’arteria più sicura e in condizioni più agevoli per far riprendere lo sviluppo del tessuto economico".

Etienn Lucarelli, assessore del Comune di Fano, è contento che "finalmente si consideri strategica la Contessa. Per un fanese, la Fano-Grosseto è in realtà la Fano-Gubbio ed è importante, perché per la maggior delle imprese lavora con quel mondo. Le seconde case e i residence sono nati per gli eugubini e oggi rischiamo l’azzeramento delle strategie passate degli imprenditori e di perdere le occasioni di un rapporto fondamentale. Comprendo l’inderogabilità dei lavori, ma si è fatto un calcolo del danno per il territorio? Se in questo periodo si attuassero misure per aiutare i comuni ad attivare strategie, potremmo almeno ridurre il gap. Fano è preoccupata, serve un passo avanti".

Alberto Alessandri, sindaco di Cagli, esplora un ultimo aspetto: "Concordo con il bisogno di grande attenzione per le attività, ma c’è da farsi carico anche del piano sanitario. Molti cantianesi sono abituati ad andare a Gubbio per servirsi dell’ospedale, quindi, laddove possibile, è necessario trovare il modo di far stare tranquille le persone sotto quest’aspetto".

Nicola Petricca