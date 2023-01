La Contessa chiuderà per lavori

Mentre con la neve aumenta il rischio di chiusura temporanea del traffico sulla Statale Contessa, da primavera con inevitabili disagi per raggiungere Roma e l’Umbria, verrà chiusa per un anno. Sono previsti lavori per 10 milioni di euro per il cantiere dove si è recato per un sopralluogo l’assessore regionale dell’Umbria Enrico Melasecche, insieme all’ingegner Lamberto Nibbi responsabile della struttura territoriale Anas dell’Umbria e al sindaco di Gubbio Filippo Stirati. Al momento rimarrà come avviene oramai da mesi, la regolamentazione con il semaforo lungo la strada per consentire i lavori in galleria, fino alla fine di marzo. Da aprile proprio all’inizio della stagione turistica ci sarà la rivoluzione di tutta la viabilità tra Marche e Umbria con pesanti ripercussioni e disagi. L’alternativa per i mezzi pesanti per raggiungere Roma rimane la vecchia Statale Flaminia fino a Fossato di Vico o da Scheggia proseguire per l’altro valico del Bottaccione fino a Gubbio. Per le auto è stato ipotizzato un percorso alternativo a fianco della galleria. Una chiusura che evidenzierà come sia importante il collegamento Marche Umbria percorso ogni giorno da migliaia di veicoli.

Mario Carnali