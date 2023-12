La Contessa sarà riaperta il 18 dicembre

Riapre il valico della Contessa. Il 13 ci saranno le prove di carico, dopodiché si taglia il nastro il 18. Ad annunciare la fine di un tormentone che ha portato non pochi danni a tutte le strutture commerciali che si snodano lungo la Flaminia, compresi bar e ristoranti, per non parlare del trasporto delle merci, ieri pomeriggio – nella sede provinciale di Confcommercio –, il direttore operativo centrale dell’Anas Matteo Castiglioni e quindi l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli. A contorno tutti i vertici di Confcommercio a partire dal direttore Amerigo Varotti, alla sua vice Agnese Trufelli, il presidente di Confcommercio di Gubbio Barbara Marsili, la delegazione fanese composta dalla vicepresidente Barbara Marcolini e dal presidente di Federalberghi Luciano Cecchini, che prenderà un ruolo regionale.

Una operazione che ha portato l’Anas ad una spesa di diversi milioni per rimettere in piedi un viadotto ed una strada "dimenticati per anni perché declassati e la situazione dell’ammaloramento – dice Francesco Baldelli – da una scala 1 a 100 era arrivato a 100. Stiamo correndo per rimediare ad anni anni e di abbandono tenendo conto che questa direttrice, che porta alle nostra coste, è molto importante. E devo dire che l’Anas è stata brava perché ha rispettato i tempi".

Nella sostanza la riapertura del Contessa fa tornare i tempi di percorrenza all’antico perché si viaggia su due corsie senza interruzioni e semafori. Per turisti, e camionisti una specie di safari che aveva dirottato tutto il traffico mare-monti e viceversa verso altri direttrici.

E per festeggiare questo evento la Confcommercio provinciale – in collaborazione con quella di Gubbio – ha annunciato una serie di eventi: il primo legato all’enogastronomia che dovrebbe partire a febbraio e durerà fino a settembre e che coinvolgerà tutti i ristoranti dell’area umbra e quelli del versante di Pesaro e Urbino "che sono stati molto penalizzati in tutti questi mesi di chiusura", dice Varotti.

Quindi un’altro evento alla Contessa e legato alla archeologia che muove i suoi passi lungo il tracciato della consolare Flaminia e che sarà permanente. E per finire un’altra iniziativa, sempre in collaborazione con Gubbio, che gioca sulla figura di Federico da Montefeltro che era nato a Gubbio, l’uomo che poi fece grande Urbino, facendone una delle capitali del Rinascimento.

Si brinda alla Confcommercio "anche perché molti eugubini hanno venduto le loro case sulla costa proprio a causa della viabilità" dice Luciano Cecchini. Ma non solo questa associazione del commercio brinda perché applausi arrivano anche dalla Cna provinciale che dà come giorno di inaugurazione il 18 dicembre. "E’ stato rispettato il cronoprogramma – dice Fausto Baldarelli della Cna – e questa è già una grande notizia. E va dato atto all’Anas di essersi dimostrata sensibile agli appelli che abbiammo lanciato come Cna. la ripresa della circolazione permetterà di ristabilire i collegamenti tra Umbria e Marche interropendo così un isolamento che andava avanti da 9 mesi".