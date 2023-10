La Conti lancia ‘Rifiuti zero’

Oggi, alle 12, nella sala Rossa del Comune, si terrà la conferenza di presentazione del percorso "Pesaro verso Zero Waste per un rilancio della raccolta differenziata dei rifiuti".

"Il percorso del Comune verso Rifiuti Zero – si legge in una nota – è stato già avviato il 7 luglio scorso, con il convegno di Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe". Oggi, dunque, il passo successivo del percorso sostenuto in particolare dall’assessora Maria Rosa Conti.