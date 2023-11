La cooperativa Tre Ponti ha compiuto 40 anni: "Partimmo da una cambiale di un milione di lire"

Da una cambiale del valore di un milione di vecchie lire ad una "impresa" che ha cambiato prima il volto di un quartiere e oggi dell’intera città. Per questo c’erano i rappresentanti di tutta la società civile fanese lunedì sera alla cooperativa Tre Ponti, per festeggiare i 40 anni di quella visionaria creatura, presieduta da oltre 30 anni da Gino Bartolucci. "L’idea è nata nel 1978, ma non si sono create subito le condizioni per portarla avanti - ha spiegato il presidente Bartolucci, di fronte ad una platea di oltre 300 persone -. Poi nel 1982, grazie all’allora assessore Francesco Baldarelli che ci ha messo a disposizione una casa disabitata qui, dove c’erano solo greppi e stalle, abbiamo iniziato quest’avventura. Abbiamo passato l’estate su un motopicco, con Ireneo Pennacchini, che era preoccupato: come mi pagate? Ci chiese, dal momento che noi 14 soci fondatori non avevamo un soldo. E così firmammo questa cambiale, impegnandoci a saldarla in un anno e mezzo".

Era il 30 ottobre 1983 quando si avviò ufficialmente l’attività della cooperativa Tre Ponti, che come ha sottolineato bene il vescovo di Fano Andrea Andreozzi, nel suo saluto "E’ una realtà che mi sembra faccia un po’ da madre a tante associazioni e che rappresenti un pezzo di storia per questo territorio e per la città". E così è. Nella sede della coop Tre Ponti, infatti, trovano sede altre associazioni. Ed è qui che pulsa il cuore della Pro loco Fanum Fortunae e di tutte le Pro loco collegate. Non a caso c’erano anche i presidenti di queste realtà a festeggiare i 40 anni della creatura di Bartolucci.

"Il primo presidente è stato Eusebi Maurizio, poi Giorgio Biondi e dal 92 sono arrivato io - ha detto il presidentissimo, contornato da tutti i suoi soci -. Siamo una famiglia con tanti soci, per fortuna. Senza di loro non si potrebbe fare nulla". Nel salone delle feste di Tre Ponti, si sono susseguiti i ricordi di tutti coloro (Baldarelli, Aguzzi e Seri) che hanno permesso alla cooperativa di crescere in questi decenni, passando dall’essere un luogo di ritrovo per le famiglie del quartiere, a un centro della socialità cittadina, con i grandi eventi organizzati per la città ma anche le strutture, a partire dai suoi campi da calcetto (da una parte e l’altra della strada) e un teatro all’aperto per cui, nell’occasione, è stato lanciato l’appello per creargli una copertura "per poterlo sfruttare di più: questa estate ci abbiamo fatto 75 spettacoli". Ed è qui che si è innestato il ricordo del compianto Fabio Uguccioni che l’Arena Bcc l’ha ideata e realizzata con un finanziamento sociale. I soldi raccolti invece lunedì (2800 euro), sono stati devoluti all’associazione Adamo, che si occupa di cure domiciliari.