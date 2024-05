La copia del Barocci rubata a Nocera Inferiore viene restituita oggi

Il dipinto rubato ritrovato alcune settimane fa a Urbino nella Galleria Nazionale, è tornato a Nocera Inferiore (Salerno) dopo 41 anni da quando fu trafugato. Si tratta della “Deposizione“ di Angelo Solimena, tela datata 1664 e realizzata per la chiesa di san Matteo. Fu trafugata nel dicembre del 1983 e stasera i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, che ne hanno accertato l’originalità, la riconsegneranno alla cittadinanza.

La vicenda ha molti lati curiosi e che certamente saranno oggetto di indagini da parte del comando specializzato dell’Arma. Ma partiamo dal riconoscimento: è avvenuto appena qualche settimana fa quando, durante una gita scolastica con la sua classe, il professore salernitano Mario De Luise, camminando nelle sale del Palazzo, ha notato un’opera, la Deposizione, attribuita nella didascalia ad ambito baroccesco (la tela è una copia da un quadro di Federico Barocci), che a suo avviso era identica a quella di Angelo Solimena trafugata da Nocera, studiata nel periodo universitario. Il quadro è esposto a Palazzo Ducale da non molti mesi, essendo una delle opere in deposito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, dunque non di proprietà statale.

De Luise, tornato in Campania, confronta le foto con quelle pre furto stampate sui libri e fa partire la segnalazione a carabinieri, soprintendenza e galleria urbinate. Le indagini sono brevi e già oggi il dipinto verrà riconsegnato: il raffronto (anche con la scheda dell’opera presente nel database dell’Arma consultabile online) dunque è stato inequivocabile. Ma qui si aprono vari interrogativi che saranno da chiarire: da chi è stato comprato il quadro nel 1984, appena pochi mesi dopo il furto, avvenuto a fine 1983? Chi ha occultato la provenienza illecita del dipinto? Come mai nei cataloghi della Fondazione il dipinto misura 248 per 173 centimetri mentre nella scheda web del sito dei Carabinieri 200 per 130? Com’è possibile che nessuno finora si sia mai accorto del quadro, presente online nel sito di ACRI (Associazione delle fondazioni e casse di risparmio) con tanto di foto, data, titolo e misure, da vari anni? Il quadro è stato studiato da decenni, pubblicato in cataloghi e da qualche tempo appunto messo in mostra nella Galleria urbinate. Scriveva Allan Poe: "il modo migliore per non vedere qualcosa è metterlo in piena vista".

Giovanni Volponi