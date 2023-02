La coppia scoppia? "Parliamone insieme"

di Anna Marchetti

Si chiama "Relazioni complicate" il nuovo servizio proposto dal Paricentro per le coppie in crisi o che stanno per "scoppiare". E’ un gruppo di ‘Auto mutuo aiuto su affettività e legami di coppia’ che si svolgerà un giovedì al mese, dalle 18 alle 20, al Paricentro. Si parte giovedì 23 febbraio con un incontro di presentazione, con la psicoterapeuta Valeria Tinti che avrà il ruolo di facilitatrice del gruppo. "E’ un nuovo spazio – spiega la psicoterapeuta – dedicato al tema delle relazioni di coppia". Per chi vive momenti di difficoltà con il partner, partecipare al gruppo di ‘Auto mutuo aiuto’ "può essere l’occasione per confrontare il proprio vissuto con quello delle altre persone presenti".

"I gruppi di ‘Auto mutuo aiuto’ – spiega la dottoressa Tinti – sono delle risorse importanti riconosciute dall’Organizzazione mondiale della sanità. Le difficoltà personali non sono mai qualcosa da tenere per sé e da nascondere perché se condivise possono essere utili anche ad altri". E ancora: "Frequentare il gruppo può contribuire ad accrescere il benessere della persona che partecipa, facilitando l’uscita da una eventuale condizione di isolamento".

Il tema del gruppo è la relazione di coppia, ma la partecipazione è singola e ognuno, anche se si presenta con il partner, parla per sé. Può partecipare anche chi al momento non ha alcun rapporto di coppia, ma pensa di avere problemi nelle relazioni personali. "In ogni caso – aggiunge la dottoressa Tinti – prendere parte a questi gruppi serve a comprendersi meglio". "La partecipazione è gratuita – chiarisce l’assessore alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini – e anonimato e privacy sono assicurate". Per chi fosse interessato a partecipare può telefonare alla segreteria del Paricentro allo 0721.887385 oppure scrivere alla seguente mail: [email protected]".

Se giovedì si riunisce per la prima volta il gruppo di ‘Auto mutuo aiuto’, sabato, sempre al Paricentro, sarà la volta di "Il posto per parlarne", rivolto ai giovani. Si tratta di gruppi di 10-12 persone, dai 14 anni in su, coinvolti attraverso il passa parola e guidati da una figura di riferimento. "Spesso ospitiamo – spiega Selena Astuni – anche esperti delle singole tematiche. Nell’incontro sul tema ‘Sotto pressione a scuola’ c’è stato un costruttivo confronto-scontro tra giovani e insegnanti". Gli appuntamenti sono due volte al mese, il sabato, alle 17. Il tema di questo sabato sarà "Sotto pressione nello sport".