La corona di Splendida d’Italia è andata a Belen Giommi di Fano

Sabato al Blackout17 di Orciano – Terre Roveresche – si è svolta l’ultima selezione regionale del tour invernale 2024/2025 della “Splendida d’Italia - Marche“. Il concorso nazionale organizzato dalla Pinkeventi di Fano di Francesca Cecchini e presente in varie regioni effettua selezioni regionali 12 mesi all’anno, con un tour invernale e un tour estivo.

Alla presenza della giuria tecnica formata da Paolo Storoni, dirigente sportivo-presidente di giurìa; Valentina Bernardini, presidente Carnevalesca Fano; Danilo Trastulli, consigliere Carnevalesca; Giada Serallegri, parrucchiera e Make up artist; Claudia Foggetta, titolare Caffè del Pasticcere Fano, le concorrenti hanno sfilato in outfit casual, elegante e costume oltre all’uscita dedicata all’azienda fanese Le Vin Sauvage. Fulcro di ogni selezione è invece l’uscita dedicata alla lotta al femminicidio con le ragazze scalze in abito corto nero e con in mano lo slogan contro questo orrendo fenomeno mentre il presentatore Augusto Alessi leggeva un testo di toccante emozione sulle note di Donne di Mia Martini. Presenti alla serata anche Vanessa Galdenzi e Aurora Meliffi finaliste regionali nonchè i testimonial nazionali 2024 Carlo Vittimberga e Ginevra Bartolucci in rappresentanza della categoria Kids.

Belen Giommi 17 anni di Fano si è aggiudicata la corona con il titolo di Splendida d’Italia vincitrice di tappa ; Amela Azirovic 16 anni di Senigallia seconda classificata con la fascia Moda Mare, Viola Camilloni 14 anni di San Costanzo terza classificata con la fascia Sorriso Tv. Prossimo appuntamento sabato 5 a Villa Maremonti a Senigallia per la finale regionale che decreterà le finaliste che partiranno il 10 aprile per Chianciano Terme sede della finale nazionale.

l. d.