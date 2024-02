La corsa a tre con Brindisi e Treviso

Ormai è chiaro che la lotta salvezza sarà una corsa a tre con Brindisi e Treviso. La situazione con la Happy Casa è già definita: una vittoria a testa, con differenza canestri in favore della Vuelle (+5). Mentre contro la Nutribullet il successo casalingo dei biancorossi nella gara d’andata è stato molto largo (+19) e il match di ritorno, in calendario il 30 marzo al Palaverde, sarà una sfida cruciale sul cammino verso il mantenimento della categoria. Fra le altre due rivali, invece, la situazione è di 1-0 per Treviso che ha vinto la partita d’andata con 26 punti di scarto, mentre la gara di ritorno si disputerà al PalaPentassuglia il 7 di aprile. Durante la sosta la formazione pugliese, allenata da Dragan Sakota, ha firmato due nuovi americani: un play, Eric Washington, e un pivot, Andrew Smith. A far posto al nuovo regista dovrebbe essere Senglin, che non è stato in grado di ripetersi con la stessa continuità la bella stagione di Reggio Emilia. Washington, che ha passaporto maltese, aveva iniziato la stagione in Spagna, con 11.2 punti e 4 assist di media. Andrew Smith, invece, ha passaporto lettone e l’anno scorso giocava in serie A2 a Ferrara (11.5 punti e 8 rimbalzi di media), mentre quest’anno ha disputato la prima parte di stagione in Israele tenendo la media di 7.8 punti (tirando col 50% da tre) e 7.8 rimbalzi. Domenica, alla ripresa del campionato, la truppa di Frank Vitucci sarà impegnata alle 12.30 Napoli contro la Gevi fresca vincitrice della Coppa Italia, mentre alle 17.30 la Happy Casa ospita la Vanoli Cremona di Simone Zanotti. La Vuelle chiuderà la giornata alle 19 contro la Germani Brescia capolista.

e.f.