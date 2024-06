La corsa della lista ’Pergola nel cuore’ del candidato sindaco Diego Sabatucci

"Coesa, composta da persone che si conoscono da più di vent’anni, alcune già protagoniste nel governo della città dal 2009 al 2019 e altre new entry pronte a mettere in campo la loro competenza". Definisce così la propria lista ‘Pergola nel cuore’ il candidato sindaco Diego Sabatucci, che ieri (giovedì) ha salutato i sostenitori della sua squadra in piazza, con più di 600 cittadini, alla presenza, tra gli altri, dell’onorevole Antonio Baldelli (anche lui candidato consigliere) e del sindaco di Fossombrone Massimo Berloni. "Le nostre priorità – riprende l’aspirante primo cittadino – sono il decoro della città, che significa stop all’abbandono e al degrado degli spazi urbani, cura delle strade, dei marciapiedi e dei centri di aggregazione; la riqualificazione degli angoli storici; l’attenzione alle politiche per lo sport e i giovani; la sistemazione delle zone colpite dall’alluvione 2022; il sostegno alle attività commerciali e lo sviluppo del turismo, col rilancio degli eventi che ci hanno resi attrattivi e creato opportunità di crescita, come la Fiera Nazionale del Tartufo, la CioccoVisciola e la rievocazione storica". Sabatucci prosegue: "Un programma concreto, che realizzeremo grazie a una squadra competente che potrà contare sui rapporti diretti instaurati con i governi regionale e nazionale, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dalla ristrutturazione dell’ospedale (iniziata ieri, ndr), al finanziamento del primo stralcio dell’intervalliva Pergola-Fossombrone, fino al treno storico, con i suoi 6mila turisti del 2023 e i già mille delle prime 3 corse di quest’anno". Antonio Baldelli e Luca Castratori si soffermano sul ruolo di "cinghia di trasmissione tra governo nazionale e territorio". "Pergola – evidenzia l’onorevole - mi ha dato molto in passato e continua a darmi tanto anche oggi. Perciò, sento forte il desiderio di ricambiare questo dono speciale con un impegno altrettanto speciale: rappresentare la città e le Marche nelle sedi istituzionali dove si fanno scelte importanti". "I pergolesi - afferma Castratori -, grazie a ‘Pergola nel Cuore’, hanno la grande chance di aggiungere un tassello chiave alla filiera di governo di centrodestra".

Sandro Franceschetti